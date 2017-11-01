انطلاق مؤتمر إنشاء اتحاد أفروآسيوي بالقاهرة.. ديسمبر المقبل

ياسمين فوازيعقد المؤتمر العربي الأول لخبراء التحكيم والعقود الدولية، تحت رعاية مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، بقاعة المؤتمرات الكبرى – فندق فيرمونت نايل سيتي - مدينة القاهرة، خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة وحضور وفود من 15 دولة عربية، ويعد منصة فعالة للحوار المباشر بين خبرا

ياسمين فواز

يعقد المؤتمر العربي الأول لخبراء التحكيم والعقود الدولية، تحت رعاية مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية، بقاعة المؤتمرات الكبرى – فندق فيرمونت نايل سيتي – مدينة القاهرة، خلال ديسمبر المقبل، بمشاركة وحضور وفود من 15 دولة عربية، ويعد منصة فعالة للحوار المباشر بين خبراء التحكيم والعقود الدولية في الوطن العربي.

وتأتي أهمية المؤتمر العربي الأول للتحكيم والعقود الدولية، نظراً لأهمية دور التحكيم والعقود المتنامي في مختلف المجالات والتعاملات الدولية، وأصبح التحكيم نظاماً قضائياً عالمياً يواكب جميع التطورات المتلاحقة للقانون التجاري الدولي، حتى أصبح يلعب دوراً فعالاً في النظام القضائي الدولي على المستوى الاقتصادي العالمي، وصار هناك ضرورة ملحة لتفعيل ثقافة التحكيم وصياغة العقود وتنمية ملكات وقدرات الصائغين للعقود، وتعريفهم بأساليب الصياغة المثلى ووسائل وأساليب فض المنازعات الناشئة عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.

ويضم المؤتمر خبراء التحكيم والعقود الدولية في العالم العربي من مختلف المجالات والتخصصات، لنقل وتبادل الخبرات في القضايا التحكيمية والعقود الدولية، الأمر الذي يجعل من هذا المؤتمر منبر هام وفعال في ظل التطورات الهائلة في حركة رؤوس الأموال والمشروعات الهندسية وثورة المعلومات والطفرة الالكترونية التي غيرت الكثير من أوجه المعاملات الدولية، مما يتطلب ضرورة الإلمام بالعقود الهندسية والتجارية والقانونية الدولية، وأساليب فض النزاعات الناشئة عنها.

ويهدف المؤتمر إلى إنشاء أول اتحاد عربي يجمع بين صياغة العقود وفض المنازعات الناشئة عنها “الاتحاد الأفروآسيوي للتحكيم الدولي وإدارة العقود”، يأخذ مكانه بين مؤسسات التحكيم الدولية، يختص بدوره في تحرير وصياغة العقود الدولية بين الأطراف، وحل المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ هذه العقود، وإيجاد الحلول العادلة والمنجزة لها.