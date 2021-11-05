انطلاق «كونكت ديجيتال للحلول المتكاملة CDS» في معرض Cairo ICT

أعلن محمد محب، الرئيس التنفيذي لشركة CONNECT PS، انطلاق شركة كونكت ديجيتال للحلول المتكاملة CDS ككيان متخصص في مجال البرمجيات والتطبيقات المتطورة، كما أعلن أنه تم اختيار المهندس حسين الشامي لقيادة أعمال الشركة الجديدة، والذي يمتلك مسارًا مهنيًّا مليئًا بالخبرات المتراكمة عبر العديد من الكيانات العالمية آخِرها شركة سيسكو.

وأضاف محب أنه خلال السنوات العشر الماضية نجحت شركة كونكت في بناء اسم متميز مرتبط بالجودة والحرفية في مجال خدمات واستشارات وتطبيقات كل ما هو جديد من حلول تكنولوجيا المعلومات وتلبية تطلعات العملاء بقطاعات متنوعة في السوقين المصرية والإقليمية،

كما نجحت على ترسيخ علاقات شراكة قوية وقاعدة عملاء عريضة من مختلف القطاعات مستندة إلى الثقة والنجاح المشترك والذي يهدف إلى سلاسة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، سواء بمؤسسات القطاع الخاص والحكومي، والتركيز على تمكين العملاء بجني عوائد استثمار تلك المشروعات.

وتعقيبًا علي الشركة الجديدة CDS قال محب إن رأسمال الشركة الحقيقي يتمثل في كوادرها البشرية المدرَّبة والمؤهلة على أعلى مستوى احترافي لتقديم أفضل تطبيقات وبرمجيات حلول تكنولوجيا المعلومات.

معربًا عن ثقته في المهندس حسين الشامي لقيادة الشركة الجديدة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الطموح والوصول بالمنتج المصري للمنافسة عالميًّا.

وتعقيبًا على انطلاق الشركة الجديدة أعرب حسين الشامي، المدير التنفيذي لشركة CDS، عن سعادته باختياره في هذا المنصب،

مؤكدًا أن لديه رؤية لتطوير برمجيات الشركة والوصول بها لمصافّ الشركات العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة وتلبية احتياجات السوقين المحلية والإقليمية، سواء للعملاء الحاليين أو الجدد، ومساعدتهم على النمو ودعمهم في رحلة التحول الرقمي باستخدام أحدث طرق التصميم والإدارة،

إلى جانب تقديم منتجات سحابية عالية الجودة باستخدام أحدث النظم والتطبيقات والشراكة مع شركات الحوسبة السحابية العالمية.

كما أشار الشامي إلى أنه مما لاشك فيه أن المستقبل سيكون للبرمجيات التي تساعد العامل البشري لزيادة الإنتاجية وتطوير الأعمال وليس بأن تحل محله،

فيما فرضت علينا ظروف جائحة كورونا (كوفيد- 19) واقعًا استثنائيًّا فبعد أن شهد العالم أن العمل والتواصل عن بُعد يمكن الاعتماد عليه في إتمام الأعمال بشرط استخدام التقنيات المناسبة والمعتمدة على الحلول والخدمات المرنة التي تتواكب مع الظروف المحيطة.

وأضاف أن التحول الرقمي الذي تشهده البلاد في السنوات الماضية لم تشهده من قبل، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية للبلاد بضرورة الإسراع في تطبيقها، مع ضمان التكامل بينها وبين العنصر البشري مع اختيار الحلول والأنظمة المناسبة والتي تنتهي أيضًا لخدمة العنصر البشري الذي تخدمه تلك المنظومات،

ورغم التطور الذي شهده مجال البرمجيات خلال الفترة السابقة فإن هناك ندرة في وجود كيانات متخصصة لديها كوادر بشرية مدرَّبة تعمل بنظام إداري داخلي لمراقبة الجودة ومتابعة العمليات لتقديم الحلول بشكل احترافي، ولذلك قمنا، اليوم، بتدشين كونكت ديجيتال للحلول المتكاملة، والتي من المتوفع أن تنافس الشركات العالمية من خلال حلولها وتطبيقاتها المبتكرة.

جدير بالذكر أن شركة كونكت حصلت علي الجائزة التقديرية للإبداع وريادة المستقبل من قِبل شركة سيسكو العالمية، العام الماضي، خلال مشاركتها الاولى بمسابقة الإبداع والتي تنظمها شركة سيسكو سنويًّا والتي يشارك فيها كبرى وكلاء سيسكو على مستوى العالم.