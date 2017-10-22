انطلاق كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة اليوم بالقاهرة

على المصرى:تنطلق اليوم الأحد، بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولى، خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة 14 دولة، تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات، على أن يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة للدور ربع النهائى.وأقيمت أمس ا



على المصرى:



تنطلق اليوم الأحد، بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولى، خلال الفترة من 22 إلى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة 14 دولة، تم تقسيمها إلى أربعة مجموعات، على أن يتأهل أول منتخبان من كل مجموعة للدور ربع النهائى.

وأقيمت أمس السبت، قرعة البطولة، وأسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الأولي التي تضم النيجر والكونغو الديمقراطية، وضمت المجموعة الثانية كل من تونس و غانا وكينيا وليبيا، فيما تضم الثالثة الكاميرون والمغرب ونيجيريا، وتضم الرابعة منتخبات الجزائر وتشاد وبوتسوانا ورواندا.



ويتنافس الـ ١٤ منتخب على حصد اللقب الأفريقي، وعلى حجز بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة، التى ستقام فى إيطاليا وبلغاريا في سبتمبر العام المقبل، حيث سيتأهل أول ثلاث فرق بالبطولة الأفريقية إلى مونديال العالم.

وتفتح مصر “حاملة اللقب”، مبارياتها اليوم الأحد، بمواجهة النيجر، علي أن تواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية، علما بأن المنافسة على اللقب الأفريقي تنحصر بين منتخب مصر وتونس، حيث يملكا الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة برصيد ٨ ألقاب. بينما حصلت كل من الجزائر والكاميرون على لقبين.

ويأمل المدرب البرازيلي ماركوس ميراندا، الذي قاد منتخب مصر للعبة تحت 23 عاما، للحصول على المركز الخامس في بطولة العالم، لتحقيق إنجاز جديد، بعدما أسندت إليه مهمة تدريب المنتخب الأول، عقب الأداء الجيد الذى قدمه مع منتخب الشباب.

ويشمل عقد ميراندا، الإشراف على جميع المنتخبات المصرية للعبة، وسيعاونه نفس الجهاز الذي عمل معه في بطولة العالم الأخيرة تحت 23 عاما، علما بأنه تولى تدريب منتخب مصر، بترشيح من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وقرر الجهاز الفني، تصعيد خمسة لاعبين من منتخب الطائرة الحاصل على المركز الخامس عالميا إلى صفوف المنتخب الأول، وشملت قائمة اللاعبين الخمسة، هشام يسري الفائز بلقب أحسن ضارب في بطولة العالم الأخيرة، ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودي وأحمد ضياء وأحمد جلال.

وتضم قائمة المنتخب 14 لاعبا هم: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح الدين “كابتن الفريق” وأحمد القطب وهشام يسري وعبد الحليم عبو ومحمد عادل “دولا” ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد ومصطفي محمد إبراهيم وأحمد حماده عبد ربه وأحمد جلال وأحمد محمد عبد العال “درنكه” ومحمد رمضان جمعه.

فى المقابل، تسعى تونس لكسر هيمنة مصر الطويلة على المنافسات القارية، حيث يسيطر الفراعنة على اللقب القاري منذ عام 2005، وأحرزت البطولة 6 مرات متتالية، خلال تلك الفترة، لترفع رصيدها إلى 8 ألقاب بالتساوي مع غريمتها تونس في صدارة القائمة، ولم يحرز نسور قرطاج اللقب القارى منذ عام 2003، وخسرت 3 مرات أمام مصر في النهائي، خلال فترة الهيمنة المصريةـ كما احتلت المركز الثاني خلفها في الترتيب العام في بطولة 2013، التي أقيمت بنظام الدوري.

وفي نهائي نسخة 2015، لم تستطع تونس حتى انتزاع شوط واحد أمام مصر التي انتصرت بثلاثة اشواط نظيفة، على أرضها في القاهرة، لكن الفريق التونسي، استعد بشكل مكثف للبطولة القارية بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو جياكوبي، الذي سبق له تدريب مصر، وقادها للتأهل لبطولة العالم 2010.