انطلاق قمة مصر للأفضل برعاية رئيس الوزراء.. غدًا

المال - خاصتُعقد، غدًا الأحد، الدورة الثالثة لـ«قمة مصر للأفضل» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتكريم أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة خلال عام 2017، وكذلك أبرز 50 سيدة تأثيراً خلال العام.ويشارك فى هذه الدورة مجموعة من الوزراء، وتلقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الد

المال – خاص



تُعقد، غدًا الأحد، الدورة الثالثة لـ«قمة مصر للأفضل» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتكريم أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة خلال عام 2017، وكذلك أبرز 50 سيدة تأثيراً خلال العام.

ويشارك فى هذه الدورة مجموعة من الوزراء، وتلقى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى كلمة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

تشهد القمة هذا العام مشاركة نحو800 قيادة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية.

وتعتبر «قمة مصر للأفضل» أول تصنيف مصرى للشركات العاملة بالسوق المحلى والسيدات من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إنطلق هذا التصنيف فى عام 2015 وتبنته الحكومة، برعاية متواصلة منذ إنطلاق دورته الأولى.

وتعبر النتائج التى سيتم إعلان تفاصيلها خلال القمة، عن جهود الدولة المصرية لتحسين أداء السوق، وتمثل انعاكساً دقيقاً وإيجابياً لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته القيادة السياسية ونفذت جزءا كبيرا منه خلال الفترة الماضية.

وتتوزع الشركات الفائزة فى تصنيف القمة لهذا العام بين القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة وخاصة قطاع النقل وقطاع العقارات وقطاع البنوك وقطاع البنية التحتية، بالإضافة للقطاعات الاستهلاكية المختلفة وخاصة القطاع الغذائى وقطاع الأدوية، وذلك وفقاً للشركة المنظمة.

وحول معايير تقييم هذه الشركات فقد خضعت جميع الشركات المُصنفة لعدد من المعايير المالية والاقتصادية المنضبطة من خلال مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين، واقتصر التقييم على الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، لتوافر البيانات المالية الخاصة بأدائها خلال عام 2017.

كما تم اختيار أفضل 50 سيدة تأثيراً فى مؤسسات الأعمال خلال 2017، وفقاً لمجموعة من المعايير العلمية التى تقيس حجم النشاط، والإنجاز، الذى قدمته المرأة المصرية للدولة بشكل عام على مدار السنة فى كل نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك تشجيعاً للنجاح العملى للمرأة المصرية فى كل القطاعات.

وتمنح «قمة مصر للأفضل» التى تعد أول وأبرز تصنيف مصرى للشركات العاملة فى السوق المحلي، قاعدة بيانات قوية للدولة لمساعدتها على بناء خطط تعاون مستقبلية فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تمنحها مؤشراً قوياً على انعكاس سياساتها الاقتصادية على نتائج أعمال الشركات.

ومن المقرر أن ينضم السيدات المكرمات خلال الحفل إلى منتدى الخمسين الذى يمثل التجمع الأبرز للسيدات فى مجتمع الأعمال المصري، ليصل بذلك إجمالى عدد عضوات المنتدى إلى 153 سيدة يمثلن مختلف قطاعات الاقتصاد والدولة.