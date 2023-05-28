انطلاق قافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة الأربعاء المقبل

تنطلق أعمال قافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزي بمطروح الأربعاء المقبل 31 مايو، وتضم العديد من التخصصات منها “الباطنة العامة والحميات، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، والجلدية. أسنان، أمراض الكلى”.

يأتي تنظيم قافلة الدعم الطبي والعلاجي حرصا على توفير المزيد من الخدمات الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مطروح تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن القافلة تأتي في إطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات أ.د خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين .

ووجه محافظ مطروح باستمرار عمل قوافل فرق الدعم العلاجى طبقا للخطة الموضوعة لتشمل جميع المدن والمراكز بالمحافظة بمشاركة نخبة من الأطباء بالتخصصات المختلفة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.