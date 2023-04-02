انطلاق فعاليات FDC Summit في دورتها الخامسة مايو المقبل

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS المتخصصة في توزيع حلول ومنتجات وخدمات الأمن السيبراني عن تنظيم فعاليات الدورة الخامسة لـ FDC Summit، التي تقام تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الفترة من 9-11 مايو المقبل.

تستهدف القمة تسليط الضوء على عدد من الموضوعات الرئيسية للتعرف على الإتجاهات العالمية الحديثة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن 4 محاور رئيسية هي التحول الرقمي ومستجدات صناعة مراكز البيانات العملاقة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات والمتغيرات الحديثة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مستقبل الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى مشاركة رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة.

وتضم فعاليات FDC Summit مشاركة متميزة لباقة من الشركات العالمية والمحلية ومنها شركة Orange كراع platinum وكل من شركة F5 وشركة Netscout كراعي prime وشركة Gigamon الشريك التكنولوجي الرئيسي ، كما تشارك كل من شركة Palo Alto وشركة Trend Micro وشركة Thales وشركة Cisco وشركة Lenovo-Intel وشركة eFinance وشركة GPX وشركة Raya وشركة Nozomi وشركة Trellix وشركة OpenText وشركة BeyondTrust وشركة Ivanti ، بالإضافة إلى شراكة إستراتيجية مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI .

صرح طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS قائلاً : “إننا فخورون بإعلاننا عن انعقاد فعاليات قمة FDC في دورتها الخامسة التي تعد الأكبر على مدار السنوات الماضية من حيث عدد الشركات المشاركة والشركاء الإستراتيجين، لاسيما وأن هذه الخطوة تعكس أهمية القمة كمظلة تجمع ممثلين عن كافة المجالات في الصناعة”، مشيراً إلى قمة FDC نجحت في أن تصبح أحد الركائز الرئيسية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن عدد من المحاور الرئيسية مثل مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة والذكاء الإصطناعي والأمن السيبراني والابتكار والتدريب.

وأوضح شبكة فى بيان صحفي اليوم إن القمة نجحت في أن تعزز مكانتها على خريطة صناعة المؤتمرات والمعارض المتخصصة محلياً وإقليمياً ، كما ساهمت في جذب أنظار الشركات العالمية للسوق المحلي وتصدير صورة واقعية تعكس مجهودات الحكومة في زيادة الحوافر الإستثمارية وتؤكد على اهتمام القيادة السياسية بدعم منظومة التحول الرقمي”.

تجدر الإشارة إلى أن FDC Summit ستستضيف للعام الثاني على التوالي فعاليات التيكاثون المخصص لرواد الأعمال والمبتكرين وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، كما من المقرر أن تتضمن القمة العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمسابقات التفاعلية، كما ستشهد فعاليات الدورة الخامسة إطلاق العديد من المبادرات التدريبية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجين.