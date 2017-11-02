انطلاق فعاليات ميكور لحماية المنشآت البترولية من التآكل

المال - خاصانطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لشركة ميكور للخدمات البترولية، اليوم الخميس، بالتعاون مع المؤسسة الدولية لحماية المنشآت البترولية من التآكل "NACE"، لوضع حلول متقدمة لمشكلات تآكل خطوط الأنابيب البترولية والآبار، بمشاركة أشرف عبد البصير رئيس الشركة ومدير الحماية الكاثودية بشركة أرامكو

المال – خاص

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لشركة ميكور للخدمات البترولية، اليوم الخميس، بالتعاون مع المؤسسة الدولية لحماية المنشآت البترولية من التآكل “NACE”، لوضع حلول متقدمة لمشكلات تآكل خطوط الأنابيب البترولية والآبار، بمشاركة أشرف عبد البصير رئيس الشركة ومدير الحماية الكاثودية بشركة أرامكو، والدكتور جاسم فلاتة، مؤسسة “NACE” لمنطقة الشرق الأوسط و شرق آسيا، والدكتور محمد يوسف المسئول السابق بوزارة البترول ومدير مشروعات بـ”ميكور”.

وقال الدكتور جاسم فلاتة، رئيس المؤسسة الدولية لحماية المنشآت البترولية من التآكل “NACE”، إن عمل المؤسسة يغطي ما يقرب من 130 دولة وتركز أعمالها في منطقة إفريقيا وشرق آسيا، مؤكدًا أن هناك رغبة حقيقة للتعاون مع المنشآت البترولية في مصر.

وأوضح أن هناك ورش عمل تجري لتوعية العاملين بالقطاع البترولي لتفادي آزمات تآكل المنشآت البترولية، والتحكم فيها، باعتبارها أحد معوقات تنمية القطاع وأحد أسباب زيادة تكلفته.

من جهته، قال المهندس أشرف عبد البصير، رئيس شركة ميكور، إن مصر بحاجة لإعادة نظر في تشريعات لمنع انهيارات المنشآت البترولية وغير البترولية والسكنية، بسبب التآكل، مؤكدًا أن الدولة لها سمعة كبيرة خارجيا في القطاع البترولي.

وأضاف أن المؤسسات البترولية في الخارج وخصوصا منطقة الخليج أصبحت لا تقوم بعملها إلا بعد اشتراط عملية التأمين، وحمايتها من التآكل حماية للأرواح البشرية والاستثمارات لتقليل الخسائر.

وأوضح أن العلم تطور لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم القطاع البترولي من التآكل لدعم الاستثمارات وتقليل مخاطر التكلفة.