انطلاق فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة

انطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدي “التمكين الاقتصادي للمرأة، لسد الفجوة بين الجنسين من أجل تحسين القدرة التنافسية “بالتعاون مع دكتورة مايا مرسي، و دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، و المجلس التعاون الاقتصادي الدولي.

من جانبها، التقت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر وائتلاف “حب الوطن” و”دعم مصر” علي هامش المؤتمر مع بيتر فان غوي رئيس منظمة التعاون الاقتصادي، وأثنت علي جهد المنظمة في التعاون مع اتحاد نقابات عمال مصر.

تجدر الإشارة إلي أن تحسين القدرة التنافسية هو إحدى آليات منظمة العمل الدولية في مجال الوظائف الخضراء التي أنهت المنظمة أولي ندواتها بهذا الشأن 4 أكتوبر الماضي.