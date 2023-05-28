انطلاق فعاليات منتدى الاستشاريين المصريين 11 يوليو المقبل

تستعد شركة” IT EVENTS” لإطلاق فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الاستشاريين المصريين” CAIRO CONSULTANCE FORUM” تحت شعار التصميم من أجل الاستدامة، وسط تواجد قوي لكبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية.



وقالت مروة الجوهري رئيس القطاع التجاري بشركة” IT EVENTS” – المنظمة للمنتدى – إن النسخة الخامسة من المنتدى ستنعقد يومي 11 و 12 يوليو المقبل، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بمشاركة كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا الذكية.



وأشارت إلى أن المنتدى سيناقش في نسخته الحالية، 4 ملفات رئيسية، هي البنية التحتية في المدن الذكية، ومراكز البيانات المتقدمة، والمدن الآمنة، والوسائط الذكية، من خلال جلسات حوارية، يشارك بها كبار خبراء الاتصالات وممثلي الحكومة والقطاع الخاص، من أجل تدشين توصيات يتم الإعلان عنها فور انتهاء المنتدى.



وأوضحت أن النسخة الحالية من المنتدى تتضمن وجود لجنة استشارية، برئاسة الدكتور محمد توفيق المدير التنفيذي لشركة “TIA” الاستشارية، وعضوية المهندس خالد سعدي مدير إدارة التيار الخفيف لدى جماعة المهندسين الاستشاريين، والمهندس جوزيف سيدهم مدير وحدة الأعمال الميكانيكية والكهربائية لدى شركة شاكر جروب، والمهندس عبد الحميد جمال مستشار البنية التحتية للمدن الذكية، والمهندس محمد عبد المنعم مستشار الاتصالات لدي شركة الاستشاريون زهير فايز وشركاه.



ولفتت إلى أن المنتدى يدعم بشكل مباشر توجه الدولة لتنفيذ خطط التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية في جميع التعاملات، كونها مستقبل التعاملات الحكومية والخاصة في جميع أنحاء العالم، موضحة أن المنتدى شهد، في نسخته الماضية، حضور حكومي قوي من خلال حضور وفود حكومية متعددة، وعدد كبير من الاستشاريين المصريين والأجانب، لمناقشة أحدث الحلول والوسائل التكنولوجية التي تساعد على تنفيذ تصميمات هندسية، تساهم في تحقيق أفضل درجات الاستدامة والحفاظ على البيئة.



وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى 11 يوليو المقبل، ولمدة يومين، تحت رعاية Schneider Electric, Milestone Systems, SIEMENS , UTG, Audio Technology, Avid Beam Technologies, Bocsh, Bose Professional.