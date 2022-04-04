تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الاستشاريين المصريين CAIRO CONSULTANCE FORUM، خلال يومي 8 و9 يونيو المقبل، تحت شعار التخطيط للاستمرارية “DESIGN TO SUSTAIN”. سيناقش

سيناقش المنتدى 3 نقاط رئيسية: هي البنية التحتية الذكية التي يتم تنفيذها حالياً في مصر، والوسائط الذكية التي أصبحت جزءًا رئيسيًا من أي تعاملات مباشرة، والأنظمة الذكية التي تقدم الخدمات لتحقيق التصميمات المختلفة.

سيجمع المنتدى هذا العام نخبة من الاستشاريين الهندسيين وأصحاب الصناعات الداعمة للأنظمة الذكية المختلفة، للوقوف على أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضافت مروة الجوهرى، رئيس القطاع التجارى بشركة آى تى ايفنتس، أن اتجاه الحكومة خلال الفترة الأخيرة إلى تنفيذ المدن الذكية، ساهم بشكل رئيسي في الاتجاه إلى المشروعات المستدامة؛ خاصة مع تنفيذ البنية التحتية الذكية بمدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والتي ساعدت على زيادة الإقبال على المشروعات الذكية.

وأكدت أن تنفيذ التصميمات الذكية يسهم في تدعيم أفكار العمل من خارج المكتب، والتحول الرقمي في جميع التعاملات، من خلال سرعة نقل البيانات والتعاملات اللحظية، إضافة إلى أنه يدعم اتجاهات الدولة في التحول الرقمي لجميع الخدمات.