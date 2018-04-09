انطلاق فعاليات معرض IPS 2018

المال – خاص

انطلقت فعاليات “معرض IPS 2018 دبى” -أكبر معرض عقارى فى الشرق الأوسط- بمشاركة 17 شركة تطوير عقارى مصرية للمرة الأولى منذ إقامته.

وقال محمود عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة “MREC” -مكانك- للخدمات العقارية المتكاملة الشريك المصرى الإستراتيجى لمعرض “IPS2018″، إنها تتلقى يومياً استفسارات من العملاء العرب والأجانب عن المشروعات المصرية والشركات المتواجدة فى المعرض، وبلغ عدد الاستفسارات على موقع الشركة من العملاء العرب إلى الآن 300 ألف استفسار، بما يبشر بمبيعات كبرى للشركات المصرية فى تواجدها الأول.

وأشار إلى أن أبرز الشركات المشاركة بالمعرض، هى: ماونتن فيو للتطوير العقارى – الراعى الذهبى للجناح المصرى، إعمار مصر للتنمية، رؤية القابضة للاستثمار العقارى، مانجروفى الجونة، درة، الشرقيون للتنمية العمرانية “OUD”، السعودية المصرية للتعمير “سيكون”، الصفوة، ابن سينا “سيسيليا لاجون”، ام بى جى جروب “بوكا العاصمة الإدارية”، امتلاك جاروالة الساحل الشمالى، وشركة ” MREC” مكانك للخدمات العقارية، والتى تروج مشروعات لصالح شركات تطوير عقارى كبرى، منها: سوديك وبالم هيلز، ويشارك بالمعرض مؤسسات مالية مصرفية كبرى كبنك مصر.

ولفت إلى أن الشركات المصرية حرصت على وضع عروض مميزة وجاذبة، وطرح مشروعات مميزة فى مختلف أنحاء مصر، والتى تتمتع بتفضيل رؤوس الأموال العربية، منها العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المناطق الساحلية المميزة.

وأوضح أن السوق المصرية تتسم بفرصة أن تصبح أكثر الأسواق فى الشرق الأوسط قدرة على جذب رؤوس الأموال العربية فى ظل الاستقرار الحالى، وتميز أسعار الوحدات والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر.

وتبلغ مساحة الجناح المصرى بالمعرض 5000 متر مربع، والمساحة الإجمالية 25 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتخطى عدد المستثمرين 4000 من مختلف دول وأنحاء العالم، بخلاف الزائرين، كما يعكس المعرض قدرات شرائية لأكثر من 10 جنسيات.