انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وتجديد الطائرات 5 مارس

تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات 2024، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2024، أكبر تجمع لشركات تصميم مقصورات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يومي 5 و6 مارس 2024 بدبي.

وذلك بهدف الجمع بين مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة توريد ضمن قطاع الطيران.

ويعزز المعرضان من مكانة المنطقة بوصفها مركزاً رئيسياً بالنسبة لقطاع الطيران، وذلك بالتوازي مع النمو المستمر الذي يشهده القطاع.

كما يسلطان الضوء على التزام الجهات المعنية بتعزيز الابتكار والتطور، لا سيما في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات وضمن قطاع تصميم مقصورات الطائرات.

وشهد معرض دبي للطيران 2023 إعلان شركة فلاي دبي عن خططها لبناء منشأة مخصصة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بتكلفة 190 مليون دولار أمريكي في دبي الجنوب بحلول عام 2026.

كما وقعت طيران الإمارات اتفاقية خدمة مدتها عشر سنوات مع سافران لأنظمة الطيران، وذلك لتغطية عمليات إصلاح وصيانة مكونات أنظمة السلامة والمقصورة في طائرة بوينج 777، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات الرئيسية الأخرى.

وتوفر النسخة القادمة من المعرضين فرصة للتعرف على أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات في قطاع الطيران، لا سيما مع مشاركة أكثر من 200 جهة عارضة تمثل سلسلة توريد الطيران بأكملها، ما دفع المنظمين إلى وضع مخطط تفصيلي موسع لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة في المعرضين.

ويتضمن المعرضان مزايا جديدة للتواصل، بما في ذلك المنطقة المخصصة للمقابلات الثنائية لتوفير مساحة خاصة لتبادل الأفكار، بالإضافة إلى حفل تواصل ختامي يوم 6 مارس، والذي يتيح الفرصة للحضور والجهات العارضة لمتابعة التواصل.

وتستضيف منصة جو لايف ثياتر أكثر من 30 خبيراً عالمياً في قطاع الطيران خلال يومَي المعرضين، وذلك لمعالجة المواضيع الهامة التي يشهدها القطاع في إطار سلسلة من العروض التقديمية وجلسات الحوار ودراسات الحالة.

ويحتضن المعرضان أيضاً منصة Onboard Hub، الوجهة المثالية لاستكشاف الحلول والابتكارات الحديثة للترفيه أثناء الرحلة والارتقاء بتجربة المسافرين، بما ينسجم مع التوجهات التي يشهدها القطاع.

وتشير التوقعات إلى مشاركة عدد أكبر من شركات الطيران خلال النسخة القادمة، وذلك بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي بحضور أكثر من 100 شركة طيران إقليمية ودولية، بما في ذلك طيران الإمارات، والطيران العُماني، والخطوط الجوية الملكية الهولندية، والسعودية.