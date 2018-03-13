انطلاق فعاليات معرض ميبيم 2018 في فرنسا بمشاركة وزير الإسكان

رسالة كان فرنسا – بدور إبراهيم : وصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له عصر أمس إلى مدينة كان الفرنسية لحضور معرض ميبيم "MIPIM2018" أكبر معرض عقارى فى العالم، والذى تشارك به وزارة الإسكان المصرية للمرة الأولى.وينطلق المعرض

رسالة كان فرنسا – بدور إبراهيم :



وصل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له عصر أمس إلى مدينة كان الفرنسية لحضور معرض ميبيم “MIPIM2018” أكبر معرض عقارى فى العالم، والذى تشارك به وزارة الإسكان المصرية للمرة الأولى.

وينطلق المعرض اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 16 مارس، ويقام فى نفس مكان انطلاق مهرجان كان ” Cannes” السينمائى الشهير.

من جهته، قال فليبو رين مدير معرض ميبيم mipim””، لـ”المال”، إن المعرض هذا العام يشهد حضور حوالى 25 ألف زائر من جميع دول العالم.

وأضاف أن مشاركة مصر للمرة الأولي بإقامة ندوة مع وحضور وزير الإسكان تعتبر خطوة مهمة حيث أصبحت السوق المصرية من الأسواق الرائدة خاصة خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى تلقى طلبات عديدة من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم ترغب فى التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية بمصر.

وأوضح أن مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر تمثل عامل جذب للاستثمارات.

وأشار إلى أنه بالرغم من شهرة المعرض إلا أن الإدارة حريصة دائما على اتباع أحدث النظم ومواكبة مختلف التطورات.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولى اليوم ندوة يسلط خلالها الضوء على إستراتيجية التنمية العمرانية فى مصر، والمشاريع القومية الجارى تنفيذها، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والمنصورة الجديدة، ومدن صعيد مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك الخدمات والتسهيلات العقارية للوافدين، وآلية تصدير العقار.



وتهدف وزارة الإسكان من خلال المشاركة، لجذب استثمارات أجنبية، فى ظل وجود تجمع كبير من الشركات، والصناديق الاستثمارية.



ويصنف «ميبيم كان»، كأكبر معرض عقارى فى العالم، ويشهد عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات بين مسئولى الدول والمستثمرين، ومن المتوقع حضور ما يقرب من 25000 شخص، من 100 دولة حول العالم، وأكثر من 3800 رئيس تنفيذى، و7400 شركة، ويبلغ عدد الشركات العارضة حوالى 3100 شركة، ويعقد على هامش الحدث أكثر من 100 مؤتمر فرعى .



يشارك من الدول العربية، مصر، والإمارات، وتونس، والسعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والمغرب.