انطلاق فعاليات معرض صحاري الزراعي الدولي

الصاوي أحمدبدأت فعاليات معرض صحاري الزراعي الدولي، اليوم الأربعاء، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. الفعاليات التي بدأت منذ قليل، تأتي بحضور ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودوليةوتشهد الفعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على اكبر شركة مصرية بصناعة الأسمدة المتخص

الصاوي أحمد

بدأت فعاليات معرض صحاري الزراعي الدولي، اليوم الأربعاء، في دورته الـ30 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

الفعاليات التي بدأت منذ قليل، تأتي بحضور ما يزيد عن 650 شركة زراعية محلية ودولية

وتشهد الفعاليات الاحتفال بمرور 10 سنوات على اكبر شركة مصرية بصناعة الأسمدة المتخصصة “ايفرجرو” ، برعاية وحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة.

ويقام المعرض الذي يستمر 3 أيام بحضور مجموعة من الوزراء والشخصيات الهامة ، ويتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض ، وبحث كافه المشاكل التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.