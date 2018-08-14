انطلاق فعاليات معرض «أوتو-تك» منتصف ديسمبر المقبل

■ حضور 100 وفد أفريقى لبحث سبل التصديرشريف عيسى تعتزم شركة إنفورما إيجيبت، الشريك المنظم لمعرض أوتو-تك، انطلاق فعاليات دورته الجديدة هذا العام خلال الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر المقبل.وقال هانى خفاجى، مدير عام إنفورما إيجيبت، فى تصريح لـ«المال» إن الدورة المقبلة من المعر



■ حضور 100 وفد أفريقى لبحث سبل التصدير



شريف عيسى



تعتزم شركة إنفورما إيجيبت، الشريك المنظم لمعرض أوتو-تك، انطلاق فعاليات دورته الجديدة هذا العام خلال الفترة من 14 وحتى 16 ديسمبر المقبل.

وقال هانى خفاجى، مدير عام إنفورما إيجيبت، فى تصريح لـ«المال» إن الدورة المقبلة من المعرض ستشهد مشاركة أجنبية قوية بنسبة تصل إلى %40 من إجمالى الشركات العارضة، خاصة أن أوتو تك يعد أكبر معرض دولى متخصص فى خدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات، وملحقاتها، ومعدات الصيانة والورش فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية عانت صناعة المكونات والصناعات المغذية للسيارات من غياب الاهتمام بها، إلا أن سعى الدولة بالاهتمام بالصناعة المحلية دفع إنفورما إيجيبت لتدشين معرض مستقل لهذه الصناعة، بعد أن كان يقام بالتزامن مع بدء فاعليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا».

وأكد أن سياسية إنفورما تجاه معرض «أوتو تك» استهدفت تحويله من معرض للعملاء إلى تجارى يسهم فى دعم حركة البيع والتصدير لمنتجات قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بصناعة السيارات.

وأوضح أن الدورة الحالية للمعرض ستشهد مشاركة قوية لمصنعى قطع الغيار المحليين، إلى جانب عدد من البنوك التى تتولى توفير التمويل لرجال الأعمال الراغبين فى الحصول على قروض لضخ استثمارات فى مجال صناعة مكونات السيارات.

وكشف عن رغبة ما يقرب من 100 مستثمر أفريقى لإجراء زيارات ميدانية لمصانع قطع غيار السيارات والمكونات، وتفقد معرض أوتو تك لبحث سبل التصدير، وذلك بالتعاون مع كل من غرفة الصناعات الهندسية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، والرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.

وأضاف خفاجى أن الدورة القادمة من المعرض ستشهد مشاركة قوية للعلامات التجارية المتخصصة فى صناعة وبيع الإطارات والجنوط، والتى شهدت خلال الدورة الماضية غيابًا عن فاعليات «أوتوك – تك».

وتجدر الإشارة إلى أن إنفورما هى أكبر شركة منظمة للمعارض فى العالم، وهى إنجليزية المنشأ، وتعد من أكبر 100 شركة فى البورصة الإنجليزية، وتواجدت فى السوق المصرية منذ مايقرب من 4 سنوات، وتنظم العديد من المؤتمرات فى أكثر من 10 قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والكهرباء والسيارات وقطع الغيار والصحة والدواء والعقارات والصناعات الغذائية وغيرها.

ويعد معرض أوتو تك من أهم المعارض التى تتولى إنفورما تنظيمها فى مصر.

ويغطى المعرض 7 قطاعات أساسية، وهى الإلكترونيات والنظم، وتكنولوجيا المعلومات والإدارة، والإكسسوارات والضبط، والإطارات والبطاريات، والإصلاح والصيانة، ومحطات الخدمات وغسيل السيارات، وقطع الغيار والمكونات.