انطلاق فعاليات مشروع تكامل وتحسين الوحدات الصحية بالإسكندرية بمحطة التنقية الشرقية

عقدت اليوم فعاليات مشروع تكامل وتحسين الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية بقاعة المؤتمرات بمحطة التنقية الشرقية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية بحضور السادة دكتور ايمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية والدكتورة مهجة مصطفي مدير ادارة رعاية الأمومة والطفولة ودكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي ودكتورة هبة رمزي منسق الصحة بمنظمة اليونيسيف الفعاليات بورشة تدريب للعاملين بوزارة الصحة وورشة توعية

ثم عرض اللواء محمود نافع مجهودات الشركة من أجل تحقيق بيئة صحية من تنفيذ خطط السلامة ومأمونية المياه وتطوير محطات الشركة والإحلال والتجديد وأشار سيادته الي أن اهمية المشروع للمواطنين بمحافظة الإسكندرية

وأكد دكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي أن ما تم بالمشروع حتي الآن نموذج يحتذي به من تعاون بين الجهات المختلفة ونتائج أثارها تمس المواطنين.واشار سيادته انه تم الانتهاء من تطوير وحدتي صحة جون ومحسن ضمن البرنامج التطوير.وشكر نافع جميع الحضور علي اهتمامهم وحضورهم وأكد علي استمرار الشراكة بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وبين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة وبين المجتمع المدني من أجل خدمة المواطن السكندري في كل المجالات.

جدير بالذكر ان مشروع تكامل وتحسين الوحدات الصحية بمحافظة الاسكندرية هو مشروع بتمويل اليونيسيف مع وزارة الصحة والسكان بتطوير الوحدات الصحية بمختلف مناطق المحافظة تم اختيار ١٠ وحدات صحية بمناطق المنتزة ووسط طبقا لشروط منظمة اليونيسيف وبدأ العمل في وحدتي صحة جون ومحسن بخطوات متتالية منها تدريب العاملين بالوحدات الصحية من الفئات المختلفة امداد الوحدات باجهزة طبية و غير طبية لتحسين الخدمة المقدمة تحسين خدمات التغذية متابعة الاداء لبعض مؤشرات الوحدات المشاركة رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي بوحدات البرنامج