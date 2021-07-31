انطلاق فعاليات مشروع الطوارئ «صقر80» فى بورسعيد غدا

يستقبل معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام المشروع التدريبي لمواجهة الأزمات والكوارث ( صقر 80 ) بمتابعة وإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة المصرية .. بهدف التأكيد علي أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية…

يستقبل معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام المشروع التدريبي لمواجهة الأزمات والكوارث ( صقر 80 ) بمتابعة وإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة المصرية .. بهدف التأكيد علي أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة أي أزمات قد تحدث داخل نطاق المحافظة أو المحافظات المجاورة .

وتواصل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة عبد الفتاح حافظ استعداداتها للانتهاء من تنفيذ معسكر الإيواء العاجل الذي تم انشاؤه بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ( التضامن الاجتماعي و الصحة والهلال الأحمر والتموين والرعاية الصحية وحي المناخ والتربية والتعليم.



أقيم معسكر الإيواء العاجل تحت إشراف اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري المحافظة والذي سيشرفه بالحضور خلال اليومين القادمين اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسيد اللواء أ.ح عماد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري .. ولفيف من قيادات هيئة عمليات القوات المسلحة .

وتأتى فعاليات المبادرة “صقر 80” فى إطارمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء “الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة” تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.

وبدا تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة بمحافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.