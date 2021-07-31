اقتصاد وأسواق

انطلاق فعاليات مشروع الطوارئ «صقر80» فى بورسعيد غدا

يستقبل معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام المشروع التدريبي لمواجهة الأزمات والكوارث ( صقر 80 ) بمتابعة وإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة المصرية .. بهدف التأكيد علي أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية…

أماني العزازي 5:13 م, السبت, 31 يوليو 21 5:13 م, السبت, 31 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يستقبل معسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام المشروع التدريبي لمواجهة الأزمات والكوارث ( صقر 80 ) بمتابعة وإشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة المصرية .. بهدف التأكيد علي أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة أي أزمات قد تحدث داخل نطاق المحافظة أو المحافظات المجاورة .

وتواصل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة عبد الفتاح حافظ استعداداتها للانتهاء من تنفيذ معسكر الإيواء العاجل الذي تم انشاؤه بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد ( التضامن الاجتماعي و الصحة والهلال الأحمر والتموين والرعاية الصحية وحي المناخ والتربية والتعليم.

أقيم معسكر الإيواء العاجل تحت إشراف اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري المحافظة والذي سيشرفه بالحضور خلال اليومين القادمين اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد والسيد اللواء أ.ح عماد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري .. ولفيف من قيادات هيئة عمليات القوات المسلحة .

اقرأ أيضا  150 شركة دولية ومحلية تشارك في معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي بالقاهرة

وتأتى فعاليات المبادرة “صقر 80” فى إطارمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء “الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة” تطورات إنشاء الشبكة الوطنية، والتي تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضاً دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطواريء.

اقرأ أيضا  ارتفاع الجزر.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 29-7-2021

وبدا تشغيل النموذج الاسترشادي للشبكة بمحافظة بورسعيد استعداداً لتعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ من المواطنيين.

اقرأ أيضا  جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الخيوط الجراحية التعويضية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في دراسة وتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة افضل نموذج وطني لتقديم خدمات اتصالات الطوارئ للمواطنين عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، وذلك طبقاً لأعلى المعايير العالمية، مع مراعاة التأمين الكامل للشبكة بأحدث الوسائل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني العزازي

ملف الكاتب أماني العزازي

اقرأ أيضاً

«الرى» تتابع أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لضمان جودة التنفيذ

مدحت إسماعيل 5:51 م, السبت, 31 يوليو 21

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 31-7-2021

محمد مجدي 5:32 م, السبت, 31 يوليو 21

«الصناعات الغذائية» تشيد بنتائج الإصلاح الاقتصادي وبالشراكة مع «سلامة الغذاء» في رفع تنافسية المنتج المصري

محمد ريحان 3:21 م, السبت, 31 يوليو 21

انطلاق موسم صيد الأسماك البحرية منتصف سبتمبر المقبل

الصاوي أحمد 3:13 م, السبت, 31 يوليو 21

الزراعة : «بحيرة البردويل» تنظم ندوة عن السلامة البحرية والمخزون السمكي

الصاوي أحمد 3:12 م, السبت, 31 يوليو 21

وزير الزراعة يشدد على متابعة منظومة الأسمدة وكارت الفلاح

الصاوي أحمد 3:04 م, السبت, 31 يوليو 21