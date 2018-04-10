انطلاق فعاليات مبادرة رواد النيل لتمكين المرأة والشباب السبت

سهير محمدتنطلق السبت المقبل أولى فعاليات برنامج تمكين المرأة والشباب، التابع لمبادرة رواد النيل، بالتعاون بين البنك المركزى وجامعة النيل، بعنوان "She Made IT".المبادرة بالتعاون بين جمعية "جى بى بى" الألمانية، مع جمعية سيدات أعمال ألمانيا، ومجموعة من جمعيات سيدات الأعمال العربية في مصر ولبنان وال

سهير محمد

تنطلق السبت المقبل أولى فعاليات برنامج تمكين المرأة والشباب، التابع لمبادرة رواد النيل، بالتعاون بين البنك المركزى وجامعة النيل، بعنوان “She Made IT”.

المبادرة بالتعاون بين جمعية “جى بى بى” الألمانية، مع جمعية سيدات أعمال ألمانيا، ومجموعة من جمعيات سيدات الأعمال العربية في مصر ولبنان والجزائر وتونس.

وتهدف لتشجيع الفتيات على دراسة العلوم والتكنولوجيا، وتشجيعهم لبدء مشروعاتهم الخاصة في هذه المجالات.

وتمثل مصر فى الندوة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وجمعية سيدا أعمال إسكندرية، ومن المقرر عقد سلسلة محاضرات وورش عمل تضم فتيات المرحلة الثانوية والجامعة والخريجات ورائدات الأعمال في مجال العلوم والتكنولوجيا لمساعدتهن في تحقيق أهدافهن، وتخطي العقبات التي تواجههن.