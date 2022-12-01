انطلاق فعاليات مؤتمر مطروح لترويج الفرص الاستثمارية

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر محافظة مطروح لترويج الفرص الاستثمارية بالقاعة الكبرى، وذلك بديوان عام المحافظة بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب وعدد من المستثمرين وقيادات المحافظة .

يأتى الهدف من تنظيم المؤتمر الذى دعت له لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح برئاسة المستشار محمد صباح مستشار الاستثمار بالمحافظة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال.

ويتضمن أعمال هذا المؤتمر طرح كافة قطع الأراضى الواقعة بولاية محافظة مطروح كفرص استثمارية ونشاط استخدامها والإجراءات الواجب مراعاتها فى ذلك، مع مناقشة وتبادل الآراء الاقتصادية وفق القوانين والضوابط الاستثمارية من أجل تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة نحو مستقبل أفضل .

ومن جانبه أشار اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح إلى أن الفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها اليوم فقط ومن يرغب أو يهتم بأي منها يتواصل لاحقا مع الجهات المعنية .



وأضاف خلال الأعمال التحضيرية التي سبقت افتتاح المؤتمر أنه قد يتم السماح باستقبال الاستفسارات من الراغبين والمهتمين بأي مشروع من هذه المشروعات فى نهاية الجلسة سيتم استعداداتها لعرض جميع قطع الأراضى والفرص الاستثمارية على المستثمرين فى الأيام المقبلة.