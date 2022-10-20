انطلاق فعاليات مؤتمر «طب العيون» بجامعة قناة السويس بدورته الـ36

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المستشفيات الجامعية تشهد تطوير شامل وأعمال رفع كفاءة غير مسبوقة إستعداداً للإنضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

وأشاد بكلية الطب ودورها المجتمعي ورعايتها للمستشفى الجامعي التي تخدم إقليم القناه وسيناء بكوادر من أطباء الكلية المتميزين مُعلناً عن تقديمه الدعم الكامل لكلية الطب لتطوير بنيتها التحتية مشيراً إلى

جاء ذلك أثناء افتتاح رئيس الجامعة لفاعليات المؤتمر العلمي السنوى السادس والثلاثون لقسم طب العيون بكلية الطب بالتعاون بين جامعه قناة السويس والجمعية الرمدية المصرية والذى يُعقد على مدار يومين .

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كليه الطب وإشراف تنفيذي الدكتورة ميرفت الشبراوي رئيس المؤتمر ومقرر المؤتمر الدكتور محمد منير.

ويحضر المؤتمر أيضا الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب التعليم والطلاب والدكتورة دلال شوقي رئيس الجمعية الرمدية المصرية ونخبة متميزة من الخبراء والعلماء في مجال طب العيون من داخل مصر وخارجها.

وتابع “مندور” أن هذا المؤتمر يُعد فرصة كبيرة لشباب الأطباء لتبادل الرؤى وصقل الخبرات مع الجامعات الأخرى والتعرف على كل ما هو جديد فى مجال طب الرمد متمنياً للمؤتمر الوصول إلى توصيات تطبيقية هادفة .

فيما قدم الدكتور أحمد السقا الشكر للدكتور ناصر مندور على دعمه الفعال لكلية الطب واصفاً رئيس الجامعة بأنه داعم من الطراز الأول وواصل الشكر للدكتورة ميرفت الشبراوي لمجهوداتها التي أدت إلى ظهور المؤتمر بموعده و بمعطيات شديدة التميز ، متمنياً الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق على المستوى الخدمي والبحثي والتعليمي ، مشيراً إلى أن المؤتمرات البحثية تقدم طاقة تنويرية للأطباء الجُدد .

ومن جانبها رحبت الدكتور ميرفت الشبراوي بعلماء الرمد من جميع أقسام الرمد بالجامعات المصرية وجامعات أمريكا و بريطانيا والإمارات وتركيا ولبنان كما حرصت على تقديم الشكر للدكتور محمد منير مقرر المؤتمر و الشركة المنظمة .

وعرضت الدكتورة ميرفت الشبراوي لأهمية المؤتمر في الإطلاع على الجديد في مجال طب وجراحة العيون من خلال الاستفادة من نتائج أحدث البحوث العلمية بالإضافة لتبادل الخبرات مع كافة المتخصصين في هذا المجال مُقدمه درع المؤتمر للدكتور ناصر مندور ، والدكتور أحمد السقا و الدكتورة دلال شوقي تقديراً لمشاركتهم في فاعليات المؤتمر .

كما أكدت الدكتورة دلال شوقي أن المؤتمر يعرض لأحدث الطرق والتطورات العلاجية في مجال طب وجراحات العيون واستخدام أحدث التقنيات والاجهزة الطبية المتطورة وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخارجية بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة .

وأهدت الدكتورة دلال شوقى ميدالية تذكارية عمرها ٥٠ عاماً من الجمعية الرمدية المصرية للدكتور ناصر مندور والدكتور أحمدالسقا متمنية للمؤتمر التوفيق والنجاح .