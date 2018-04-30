انطلاق فعاليات مؤتمر سيسكو كونكت بعد غد‎

أعلنت رسميًا شركة سيسكو العالمية، عن عودة فاعليات “سيسكو كونكت”، الحدث الأبرز في مجال التقنية، في مصر ليسلط الضوء على التغيرات الجذرية التي تحدثها حلول التحول الرقمي، بعد غد وعلى مدى يومين، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ليجمع بين صناع القرار الإقليميين في مجال التقنية وقطاع الأعمال، ومناقشة الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي.

وسيسلط هذا الحدث الضوء على كيفية مساهمة “حلول سيسكو” في دعم التحول الرقمي، وتقدم الأعمال بمصر بما يتماشى مع إستراتيجية ورؤية الحكومة المصرية 2030 نحو الإسراع بمنظومة التحول الرقمي.

ومن المقرر أن يطلع المشاركون على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي في مصر، والتى ستقود أعمال الحكومات والشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن التحول الرقمي بات من الضروريات لكل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها إلى المستفيدين.

وقال المهندس أيمن الجوهري، مدير عام شركة “سيسكو مصر وشمال ووسط أفريقيا، إن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي وهو ما تسعى “سيسكو” إلى التأكيد عليه من خلال ملتقى “سيسو كونكت” والذي يشارك فيه خبراء دوليون لنقل خبراتهم واستعراض مزايا التحول الرقمي، وما يمكن أن تخلقه من فرص واعدة للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات، من خلال الابتكارات التقنية الحديثة في مجال الشبكات والأمن وإنترنت الأشياء “IoT”، وتركز محاور التحول الرقمي في الدولة حول تخطيط وبناء منظومة مستقبلية، ومتطورة لشبكة تقنية المعلومات، تسمح بمزيد من الاتصال والإنتاجية والأمن لدعم تلك الآثار الإيجابية.

ويعرض “سيسكو كونكت مصر 2018 ” كيفية إحداث التقنيات الرقمية تحولات أساسية في الحياة اليومية والتداعيات المترتبة على ذلك في طريقة حياتنا وعملنا وتعلمنا، وسيتضمن أحدث اتجاهات التقنية والحلول المقدمة من “سيسكو”، بما في ذلك ابتكار “الشبكة الحدسية” كأحدث حلول التواصل الشبكي القائمة على المقاصد، والتي تمثل واحدة من أهم الإنجازات وأكثرها تأثيرًا في عالم الشبكات بإمكاناتها الفريدة للتعلّم والتكيّف والتطور، وسيوفر “سيسكو كونكيت” للمشاركين والحضور، من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ومجتمع تقنية المعلومات والاتصالات ومجتمع الأعمال فرصة التواصل وتبادل المعرفة مع خبراء “سيسكو” وحضور الجلسات الرئيسية، وجلسات النقاش المثيرة للفكر وتركز محاور التحول الرقمي في الدولة.

ويناقش أيضا العوائق التي تعرقل عملية التحول الرقمي داخل المؤسسات والشركات، إلى جانب حلول التكنولوچيا الأمنية للحد من مخاطر الهجمات الإلكترونية، من خلال حلول سيسكو للأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى مجالات مثل تحول مراكز البيانات وحلول مقدمي الخدمات حلول شبكات المؤسسات.

يذكر أن مؤتمر “سيسكو كونكت Cisco Connect ” سيشهد حضور العديد من الرؤساء التنفذيين وكبار مسئولى تكنولوجيا المعلومات وصانعى القرار، إلى جانب أكثر من مئات المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوچيا الرقمية.

