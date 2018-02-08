انطلاق فعاليات مؤتمر تقنيات زرع القوقعة بالشرق الأوسط

- 1200 طبيب يشاركون.. و7 آلاف حالة تحتاج للعملية سنويًاالصاوي أحمدانطلقت فعاليات مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، اليوم الخميس، بمشاركة 1200 طبيب من 33 دولة، ضمن النسخة الثالثة، تحت شعار "اسمع - اتكلم.. مصر 2018".وأكد الدكتور محمد الشاذلي، رئيس المؤتمر، ورئيس وحدة

– 1200 طبيب يشاركون.. و7 آلاف حالة تحتاج للعملية سنويًا



الصاوي أحمد

انطلقت فعاليات مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، اليوم الخميس، بمشاركة 1200 طبيب من 33 دولة، ضمن النسخة الثالثة، تحت شعار “اسمع – اتكلم.. مصر 2018”.

وأكد الدكتور محمد الشاذلي، رئيس المؤتمر، ورئيس وحدة زراعة القوقعة بمستشفى وادي النيل، أن المؤتمر يضم لفيفًا من أهم أطباء ومتخصصي وجراحي السمعيات والتخاطب وإعادة التأهيل، مضيفًا أن التشخيص والكشف المبكر لمشكلة السمع لدي الأطفال عند عدم استجابتهم للنداء المتكرر يساهم في سرعة علاجه، فكلما قل عمر الطفل كان أفضل لتطوير اللغة ولعلاج تأخر النطق لديه.

وأشار إلى وجود 7 آلاف طفل مصري يحتاجون سنويًا لعملية زرع القوقعة، تجرى إلى 1500 طفل سنويًا، وفقا للإحصائيات التي أجريت في مصر ومنظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن 360 مليون شخص يعانون من فقدان السمع عالميًا، منهم ما يقرب من 350 ألف حالة أجروا العملية.

وطالب بضرورة الدعم الفني للمراكز المتخصصة في زرع القوقعة للجراحة والبرمجة وإعادة التأهيل.

وقال الدكتور أسامة عبد النصير، سكرتير عام المؤتمر، ورئيس وحدة زراعة القوقعة في جامعة القاهرة: “إن المؤتمر فرصة عظيمة لنشر التوعية بأهمية الاعتناء بسمع وصحة أطفالنا شباب الغد ورجال المستقبل، ويتم تبادل الخبرات بين أكثر من 1200 طبيب ومتخصص في المجال لنشر أحدث البحوث والدراسات الطبية والابتكارات، وأفضل ما تم التوصل له في مجال زراعة القوقعة”.

ويناقش المؤتمر أحدث الأساليب العلاجية لضعف السمع وكيفية تفاديه عن طريق زرع القوقعة، وزيادة نسب نجاح جراحات زرع القوقعة بالأطفال بكافة المراكز التخصصية إلى جانب تطور البرمجيات السمعية للأجهزة وتأهيل المريض والتخاطب ما بعد الجراحة، وسيتناول الأبحاث الجديدة في طرق الجراحة والبرمجية وإعادة تأهيل الأطفال فاقدي السمع والبالغين.

ويشهد المؤتمر هذا العام برنامجا ديناميكيا لتبادل الخبرات بين المتحدثين والأطباء والخبراء في مجال زراعة قوقعة الأذن، فضلاً عن ورش عمل ومناقشات أحدث ما تم التوصل إليه في هذا المجال بين الأطباء من شتي أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مؤتمر زراعة القوقعة خلال الأعوام الماضية، كان تحتى مسمى الملتقي العالمي للأطباء الأنف والأذن والحنجرة وأطباء السمعيات وأخصائى التخاطب والأطباء والمتخصصين حديثي التخرج لتبادل الأفكار والاكتشافات الحديثة والخبرات.

ويمثل المؤتمر منبراً للسياحة العلمية والطبية المتميزة، ويزور مصر لحضوره أكثر من 100 طبيب ومتخصص من دول عديدة، مثل لبنان والولايات المتحدة والسعودية والأردن والسودان ونيجيريا والمانيا وفنزويلا وهونج كونج وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان وروسيا والنمسا واسبانيا وبلجيكا وبولندا وكندا والسويد.