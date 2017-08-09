انطلاق فعاليات مؤتمر النخبة العقاري

عفيفي: الإجراءات الإصلاحية ودعم القيادة السياسية عوامل جاذبة للاستثمارات رضوى عبد الرازق بدأت فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض النخبة العقارى، اليوم الأربعاء، الذى تنظمه شركة إسكان جلوبال. وقال محمود عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة "إسكان جلوبال مصر"، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، إن الع

عفيفي: الإجراءات الإصلاحية ودعم القيادة السياسية عوامل جاذبة للاستثمارات



رضوى عبد الرازق

بدأت فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض النخبة العقارى، اليوم الأربعاء، الذى تنظمه شركة إسكان جلوبال.

وقال محمود عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة “إسكان جلوبال مصر”، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر، إن العام الحالى شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية فى السوق المصرية ومن شأنها تأهيل المناخ الاستثمارى لرؤوس الأموال المحلية والعربية، إضافة إلى بدء مشروعات كبرى منها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن دعم القيادة السياسة للاقتصاد المصرى تمثل عاملاً إيجابيًا لجذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن الشركة تهدف من خلال المعرض إلى جذب رؤوس الأموال العربية إلى القطاع العقارى المصرى، الذى يتسم بمزايا عديدة بالنظر إلى الطلب المتزايد والفجوة الحقيقية فى بين المطلوب والمعروض، مشيرًا إلى أن السوق العقارية المصرية يتسم بارتفاع العائد على الاستثمار.