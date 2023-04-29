انطلاق فعاليات مؤتمر الأهرام العقارى الثالث الثلاثاء المقبل

تحت عنوان ( العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة ) تطلق مؤسسة الأهرام فعاليات مؤتمرها العقارى الثالث فى الثانى من شهر مايو المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور ومشاركة عدد من الوزراء وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام وبمشاركة نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمسؤولين الحكوميين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والبنوك والجهات الرسمية المعنية.

ويناقش المؤتمر أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية ووضع حلول جذرية لها من أجل النهوض بهذه الصناعة الهامة التى تساهم بأكثر من ٢٠ % من إجمالى الناتج القومى للدولة وارتباطها بنحو ١٠٠ صناعة وتوفيرها لأكثر من ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد عبدالمحسن سلامة – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام على هامش الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤتمر، حرص المؤسسة الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لمواكبة كافة المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى الآن نتيجة التداعيات العالمية.

وأضاف، ايمانا من المؤسسة بدورها المحوري والرئيسى فى أن تكون همزة الوصل ما بين كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى باعتباره أحد أهم هذه القطاعات ومتخذى القرار فى الدولة من أجل التوصل إلى حلول جذرية للتحديات التى يواجهها القطاع ومحاولة تطبيقها للنهوض بهذه الصناعة الحيوية وتحقيقها لمستهدفات الدولة فى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فى كافة ربوع مصر.



وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء أساسيين فى التنمية، ومواجهة التحديات، والنهوض بالقطاع الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى للدولة ، وأن مؤتمر الأهرام العقارى يأتى الآن فى ظروف استثنائية غير مسبوقة.

وأكد، هدفه الأساسى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خاصة وأننا أصبحنا الآن نمتلك كافة المقومات التى تؤهلنا لأن نكون أكبر الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والذى ساهم بشكل ملحوظ في استمرار العمل الحكومى بإنشاء المدن الجديدة في أغلب محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور أساسية مقسمة إلى ثلاث جلسات رئيسية حيث تدور فعاليات الجلسة الأولى حول تحديات القطاع ووضع حلول عاجلة له وفقا للتغيرات والتداعيات الاقتصادية الأخيرة والعلاقة بين الدولة والمطور ودور كل منهما ومقترحات الخروج من الأزمة ووضع أفكار خارج الصندوق لدعم القطاع وجذب.

وتناقش الجلسة الثانية أهمية التمويل العقارى ودور البنوك فى دعم القطاع وفى تمويل المشروعات والوحدات تحت الإنشاء وإيجاد الية مثالية لتطبيقها للحفاظ على كافة الأطراف ووضع الضمانات اللازمة لحماية أموال العملاء، و دعم عدد من المبادرات لتمويل مصانع ” مواد البناء ” بشكل خاص لتقليل التكلفة الإجمالية للوحدات العقارية.

وتدور محاور الجلسة الثالثة حول تنظيم السوق والتحول الرقمى، وتأثير ذلك على نمو القطاع وتحقيق الاستدامة ، وتفعيل رقمنة القطاع العقاري كوسيلة من وسائل تنظيم السوق، وتوفير المعلومات اللازمة بما يدعم الخطط الاستثمارية للشركات وتقديم المقترحات لتقديم حوافز من الدولة لتشجيع الشركات على تطبيق معايير الاستدامة فى البناء، واستغلال التكنولوجيا فى تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات، الحلول الجذرية والعاجلة لتفعيل منظومة تصدير العقار.

يشارك فى المؤتمر نخبة كبير من المطورين العقاريين والمعنيين بالقطاع وهم : الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى ،المهندس فتح الله فوزي – نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية ، والمهندس طارق شكرى – رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقارى ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب.