انطلاق فعاليات مؤتمر «أبحاث السرطان على الجينوم» بجامعة الإسكندرية غدا

تنطلق غدا السبت أعمال المؤتمر التاسع عشر (والسابع دولياً) الذى ينظمه معهد البحوث الطبية تحت عنوان “خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينوم للتنفيذ العملي في الأوقات الصعبة”، وتستمر أعماله لمدة يومين لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.



وقالت الدكتورة آمال غانم عميد معهد البحوث الطبية إن فعاليات المؤتمر سوف تستعرض على مدار 12 جلسة علمية 45 بحثا علميا عن أحدث الإستراتيجيات في التشخيص والعلاج والطرق الحديثة للتنبؤ بالأورام السرطانية، وأهميتها في التدخل المبكر للحد من الإصابة بالمرض، كذلك الدراسات الجينية والدراسات القبل إكلينيكية باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأضافت أن المؤتمر يشمل أيضا جلسة تعريفية عن هيئة التعاون الدولي اليابانية، يحاضر بها ممثلون للجانبين المصري والياباني للهيئة عن فرص التعاون المشترك والشراكة المصرية-اليابانية في مجال البحث العلمي، كما يستعرض المؤتمر بالتعاون مع ممثلي منظمة الصحة العالمية أحدث التوصيات في مجال اقتصاديات وتكنولوجيا صناعة الرعاية الصحية ومستجدات برنامج الإرشادات الإكلينيكية الوطنية.