انطلاق فعاليات قمة «caisec» للأمن السيبراني 12 يونيو الجاري‎‎

قال الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة “ميركوري” لتنظيم الفعاليات إن الدورة الحالية المخطط انطلاقها يومي 12 و 13 من يونيو الجاري للأمن السيبراني تسعى إلى تسليط الضوء على موضوعات مختلفة ومنها الجريمة السيبرانية، مشيرا إلى أنه من المخطط حضور ممثلين من الهيئات القانونية والقضائية.

جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري الذي عقدته شركه “ميركوري” المنظمة لموتمر “caisec ” للأمن السيراني والذي يعقد في دورته الثانية.

وأوضح “كمال” أن الدورة الثانية من الموتمر ستحظى بوجود تمثيل حكومي من هيئات مختلفة،علاوه على حضور العديد من الجهات الدولية في مجال تأمين المعلومات.

في سياق متصل، أكد الدكتور محمد المفتي الرئيس التنفيذي لشركة “ICT MISR” على أهمية وجود حدث “caisec” لإلقاء الضوء على أهمية تطورات قطاع الأمن السيبراني .

وأوضح المهندس أيمن الجوهري الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو في منطقة مصر وشمال أفريقيا أن “سيسكو” لديها اهتمام بمنظومة الأمن السيبراني، لافتا إلى أن “سيسكو” قامت بالاستحواذ موخرا على شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني.