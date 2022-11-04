انطلاق فعاليات قمة «تكني 2022» لريادة الأعمال بالإسكندرية السبت

تنطلق فعاليات قمة “تكني 2022” لريادة الأعمال خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية.

وبحسب وزارة الاتصالات، تعد القمة حدثا دوليا يركز على صناعات متعددة في مجال الاستثمار وريادة الأعمال، وتهدف إلى التأثير على عدة قطاعات وأصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.

المشاركون في قمة تكني 2022

وتستقطب القمة أكثر من 21 ألف مشارك وأكثر من 800 شركة ناشئة و180 مستثمرًا و300 متحدث من 70 دولة حول العالم، فضلًا عن إتاحة فعاليات المؤتمر عبر الإنترنت.

وتشمل القمة العديد من ورش العمل تتراوح من مستوى المبتدئين إلى المستويات المتوسطة، ومن أبرزها ورش عمل حول تحسين المنتج لتهيئته للنمو، والنهج الشامل لإنترنت الأشياء، وتكنولوجيا البلوك تشين في عصر التكنولوجيا المالية، وأساسيات سلسلة التوريد، وخارطة الطريق لنجاح الشركات الناشئة، وغيرها من ورش العمل.

ويشارك في القمة عددٌ كبيرٌ من المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال وصناديق الاستثمار، وعددٌ من الجهات الحكومية والخاصة والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال.