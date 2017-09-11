انطلاق فعاليات دورة السلامة المرورية بنادى سبورتنج

معتز محمودانطلقت، منذ قليل، فعاليات دورة السلامة المرورية وحوادث الطرق، التي ينظمها نادي سبورتنج بالمشاركة مع أكاديمية مصر للقيادة وجامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للتوعية الحضارية والقيم وشركة فاركو.قال المهندس عبد الحميد بدوى، رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج، إن التوعية بالسلامة المرورية والع

معتز محمود

انطلقت، منذ قليل، فعاليات دورة السلامة المرورية وحوادث الطرق، التي ينظمها نادي سبورتنج بالمشاركة مع أكاديمية مصر للقيادة وجامعة الإسكندرية والجمعية المصرية للتوعية الحضارية والقيم وشركة فاركو.





قال المهندس عبد الحميد بدوى، رئيس مجلس إدارة نادى سبورتنج، إن التوعية بالسلامة المرورية والعمل على تقليل حوادث الطرق تعد مهمة مجتمعية وقومية لا بد أن يشارك فيها الجميع.

وأكد بدوي أن دور نادى سبورتنج فى هذا المجال يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لخدمة الأعضاء، بالإضافة إلى التأثير من خلال نوعية الدورات التي يشارك فيها والتي يهتم بها كدور مجتمعي للنادي.

ويشارك فى الفعاليات بعض المُعدات والمَركبات التابعة لأكاديمية مصر للقيادة للمساهمة فى إبراز عناصر التوعية بالسلامة المرورية من خلال دور أكاديميات تعليم قيادة المركبات ومشاركة المجتمع المدني.

بدوره قال عادل مهنا، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، إن الدورة ستشمل عرضًا لمعدات ووسائل التدريب الحديثة وإقامة ندوة تشمل ٣ محاضرات، حيث تقدم الجمعية المصرية للتوعية الحضارية والقيم محاضرة للتذكرة بالأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمرور، وستقدم كلية الطب محاضرة عن الإسعافات الأولية، وتقدم الأكاديمية نبذة عن تعليم قيادة المركبات.

وأشار مهنا إلى أن الأكاديمية ستقوم بعرض أهم وأبرز النقاط التي تخص القيادة وقواعد السلامة المرورية، ومعدلات الحوادث المرتفعة فى مصر.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى الندوات التى ستبدأ على هامش الفاعلية، مساء اليوم.