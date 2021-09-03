انطلاق فعاليات اليوم العقاري العالمي تحت شعار «استثمر وأنت مطمن»

انطلقت صباح اليوم فعاليات معرض اليوم العقاري العالمي بمشاركة كبريات شركات التطوير العقاري تحت شعار “استثمر وانت مطمن”.

وسيتم عرض أحدث مشروعاتها العقارية، بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس والساحل الشمالي، مصحوبة بعروض حصرية وخصومات كبيرة تقدم لأول مرة في السوق المصرية.

وقال معتز عسكر، رئيس مجلس إدارة شركة ” ذا أدريس” للاستشارات العقارية المنظمة لفعاليات اليوم العقاري العالمي، إن المعرض يستمد أهميته من كونه أول حدث عقاري يدعم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم تسويق المشروعات العقارية إلا بعد الالتزام بتنفيذ 30٪ من المشروع.

مشيرًا إلى نجاح المعرض في جمع كافة المطورين العقاريين الملتزمين بتلك التوجيهات تحت مظلة واحدة.

وأكد عسكر دعمه ومساندته لقرارات فخامة الرئيس، معتبرًا أن تلك التعليمات ستؤدي لتنظيم السوق العقارية، في ظل حركة التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر

الأمر الذي استدعى وضع قواعد جديدة تسهم في ضبط السوق، والحفاظ على الكيانات الاستثمارية الجادة والملتزمة، وتنقيته من العناصر غير الملتزمة، ومن ثُم الحفاظ على أموال العملاء ومدخراتهم وتأمين استثماراتهم.

واعتبر أن هذا الحدث الاستثنائي سيساعد على تدشين مجموعة من المعارض التي سيتم تنظيمها لاحقًا في مناطق مختلفة بالقاهرة والمدن الجديدة لتسويق المشروعات الجديدة في العاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة، فضلا عن مدينة المنصورة الجديدة والجلالة والعين السخنة، وصعيد مصر.

من جانبه، قال أحمد واكد المدير التنفيذي لشركة “ذا أدريس”، أن المعرض الذي يستضيفه فندق تريومف بالتجمع الخامس ليوم واحد، سيشارك فيه 25 مطورًا عقاريًا، لتقديم عدد كبير من المشروعات المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي.

وأضاف: “المشروعات التي سيتم عرضها خلال المعرض تضم أنشطة سكنية وإدارية وتجارية وعيادات طبية، ما يوفر خيارات متعددة للراغبين في شراء الوحدات العقارية سواء بهدف السكن أو الاستثمار

كما سيصبح بإمكانهم التعرف عن قرب على الفرص المتاحة في المشروعات المختلفة، وعقد المقارنات بينهم لاختيار ما يلبي طموحاتهم ويتناسب مع قدراتهم المالية، وذلك تحت سقف واحد.

واكد: التبرع بـ 5% من حصيلة مبيعات الشركات خلال المعرض لصالح “حياة كريمة”

وكشف المدير التنفيذي للشركة، عن موافقة المشاركين على التبرع بما يوازي 5٪ من مبيعات اليوم العقاري العالمي لصالح المبادرة الرئاسية المعنية بتطوير قري مصر “حياة كريمة”

وذلك في إطار حرص مجموعة “ذا أدريس” للاستشارات العقارية، وشركات التطوير العقاري -شركاء النجاح – على الاضطلاع بمسئولياتهم المجتمعية، ودعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة لأهالي قرى مصر.

الشربيني: عروض حصرية وخصومات تصل إلى 40%

في المقابل فقد أكد أسماعيل الشربيني، رئيس القطاع التجاري بالشركة، على تقديم الشركات عروضًا حصرية وغير مسبوقة خلال المعرض، بما يتيح للعملاء فرصة العثور على وحدات سكنية في مشروعات متميزة بأسعار تبدأ من 1.5 مليون جنيه،.

وأوضح أن متوسط أسعار المتر في المشروعات السكنية تبلغ 11 ألف جنيه، وتصل إلى 22 ألف جنيه للمتر الإداري، و80 ألف جنيه للمتر التجاري، وتوفر الشركات أنظمة سداد متنوعة تتناسب مع شرائح مختلفة من العملاء، ولمدد سداد هي الأطول في السوق المصرية تصل الى 15 عاما، فضلا عن خصومات تصل إلي 40٪.

صلاح: عروض خاصة لأفراد الجيش والشرطة والأطباء وأبطال الأولمبياد

من ناحيته قال محمد صلاح، رئيس قطاع العمليات بالشركة، أنه سيتم تقديم خصومات إضافية للأطباء -جيش مصر الأبيض- تقديرًا لجهودهم العظيمة وتضحياتهم في الحفاظ على سلامة المواطنين خلال جائحة كورونا

كما سيتم تقديم خصومات أخرى لأبطال الجيش والشرطة بوصفهم حماة الوطن، فضلا عن أبطال مصر الذين شاركوا في الأولمبياد ورفعوا علم مصر عاليًا في ساحات الرياضة العالمية.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل خروج المعرض بأفضل صورة ممكنة، كما تم تنظيم الدعاية اللازمة لجذب أكبر عدد من الزوار، لمساعدة الشركات على تحقيق مستهدفات البيع.

وتضم قائمة الشركات المشاركة في معرض “اليوم العقاري العالمي” كلا من شركة “بالم هيلز للتطوير العقاري، بيتر هوم، الشرقيون للتنمية، الشركة السعودية المصرية

مصر إيطاليا العقارية، راديكس للتطوير العقاري، كاسيل للتطوير العقاري، النيل للتطوير العقاري، إيدج القابضة، ومعمار الأشراف

شركة أم بي جي للتطوير العقاري، البستاني للتنمية العقارية، البروج مصر للتطوير العقاري، أكام للتطوير، منصات للتطوير العقاري، شركة إنفينيتي مصر، تاج مصر، دولمن للتطوير العقاري، SNC للتطوير العقاري

مارجينز للتطوير العقاري، إنفينيتي للاستثمار، رويال وان لتطوير العقاري، VAI للتطوير، ADC للتطوير العقاري،Jg القابضة.

وأكدت شركة “ذا أدريس” أنها سوف تلتزم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والصحية الواقية من فيروس كورونا وفقا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على سلامة الزائرين.