انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمياه 2023 بالإسكندرية تحت شعار «كل نقطة بتفرق»

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، لحضور فعاليات احتفالية الإسكندرية باليوم العالمي للمياه 2023 تحت شعار “كل نقطة بتفرق”، والتي تقام تحت رعاية محافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، دعم محافظ الإسكندرية لحملات التوعية من أجل الحفاظ على كل نقطة مياه، والتعريف بالآثار المترتبة على ندرة المياه، وكذلك التعريف بجهود الدولة في الاهتمام بملف المياه على كل الأصعدة، موضحة أن “اليوم العالمي للمياه” يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت نائب المحافظ أن “اليوم العالمي للمياه” يعد فرصة جيدة لرفع الوعى بجميع الأمور المتصلة بالمياه وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاة أهم التحديات التي تواجههنا، حاليا وهي نُدرة المياه والتي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.

وثمنت نائب المحافظ الدور الذي تقوم به الدولة في ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعي المستمر للحفاظ علي الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.

وأكدت عازر على الجهود التي تبذلها المحافظة بقيادة اللواء محمد الشريف لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان متمثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة.

شهد الفعاليات، المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية.