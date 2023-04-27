انطلاق فعاليات النسخة 26 لمعرض Ecomondo بإيطاليا 7 نوفمبر المقبل

تنطلق فعاليات النسخة الـ 26 لمعرض Ecomondo التجاري الدولي لمجموعة المعارض الإيطالية الخاص بالتقنيات والخدمات الصناعية للاقتصاد الدائري، خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل في مدينة ريميني الإيطالية.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن هيئة المعارض الإيطالية والذي حصلت “المال” على نسخة منه، تتضمن منتجات المعرض أنظمة التحول البيئي من استغلال النفايات إلى تجديد التربة والنظم البيئية الغذائية ، والطاقة واستخدام النفايات كمواد خام ثانوية.

المنتجات

كما ستشمل المنتجات المعروضة منتجات حماية البحار وغيرها من التقنيات الأكثر ابتكارًا للقدرة التنافسية المستدامة للسوق.

يشار إلى أن معرض « ECOMONDO خاص بالاقتصاد الأخضر ويعرض أحدث المستجدات التكنولوجية العالمية المستخدمة في مجالات متعددة مثل تدوير المخلفات وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتشير الإحصاءات الحكومية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة سابقًا إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في عام 2021 نحو 3 مليارات و29 مليون يورو، منها مليار و442 مليون يورو صادرات مصرية.

وقال وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، في تصريحات سابقة، إن إيطاليا تعتبر من أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصرية بإجمالي استثمارات بلغت في أبريل 2022 نحو مليار و707 ملايين يورو، في أكثر من 1233 مشروعا تعمل في القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية.