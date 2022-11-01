انطلاق فعاليات المنتدى الدولي للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة القاهرة

أعلنت “جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية” إنطلاق فعاليات المنتدى الدولي الأول للتكنولوجيا التطبيقية “منتدى كيمتك 2022 Kemtech Valley fourm ” برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر 2022، وبحضور العديد من الوزارات المعنية والمؤسسات العالمية والشركات الاستثمارية، وكذلك إنطلاق مبادرة “وادي التكنولوجية التطبيقية المصري Kemtech Valley” بالشراكة مع الراعي الرسمي للمبادرة شركة “بي تي إس للمشروعات” إحدى شركات بي تي إس القابضة للاستثمارات.



وتأتي المبادرة تدشينًا للتعاون الوثيق بين قطاع البحث العلمي والقطاع الخاص، وفي إطار اهتمام الدولة بالعلوم الاساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي من أهدافها تهئية بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والربط بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والصناعي، وحرصًا على إعداد كوادر متميزة وتعزيزًا للتعاون العلمي والعملي لدعم وتنمية المجتمع وإدراكًا لأهمية تبادل الخبرات العلمية والعملية بين قطاعات الدولة المختلفة.



كما تسعى المبادرة نحو تطوير مؤسسات وبرامج التعليم التكنولوجي بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل وحاجة سوق العمل في مصر من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاع الصناعي وكافة القطاعات الاقتصادية بالتعاون بين الجامعات التكنولوجية والشركات والمؤسسات صاحبة الخبرة.

ومن جانبه قال هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن المبادرة تهدف نحو بناء وعي مجتمعي رقمي من خلال برامج المبادرة المختلفة والتي يقدمها وادي التكنولوجية التطبيقية المصري Kemtech Valley، حيث يقدم حزمة من الخدمات المتنوعة الداعمة لرواد الأعمال من الشباب الطموح في إنشاء مشروعات وكذلك للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من خلال إرشادهم لسبل إطلاق أعمالهم وإدارتها بشكل تقني سليم، ومتابعة رحلة إطلاق منتجاتهم وطرحها في الأسواق، كما تحرص المبادرة على تأهيل الشركات الناشئة المحلية للاستفادة من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة وضمان نموها بما يسهم في تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة ويساعد على إثراء ثقافة العمل الحر ويوطن الصناعات والابتكارات التكنولوجية المحلية وتسويقها محليًا واقليميًا وعالميًا.



وتتضمن فعاليات المنتدى إقامة ملتقى توظيف لطلاب الجامعات التكنولوجية وتقديم عديد من المنح لريادة الأعمال وكذلك تقديم برامج التدريب والتأهيل المهني وفرص المشاركة في مشروعات تكنولوجية والالتحاق ببرنامج الاحتضان الخاص باستوديو ريادة الأعمال الخاص بالوادي.

هذا بالإضافة إلى فرصة الحصول على تمويل للمشروعات الناشئة من خلال ملتقى الاستثمار، والمقام في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2022 ضمن فاعليات المنتدى، وذلك بالتعاون مع شركاء المبادرة من شركات القطاع الخاص مثل مجموعة أورو كابيتال الاستثمارية وكور انجيل العالمية وشركة أورو فينشورز لاب وشركة هواوي التكنولوجية العالمية وشركة ايدام للرعاية الصحية وشركة منتورز وشركة كاريير 180 وشركة ايجنايت وشركة ليجليفاي للاستثمارات القانونية وغيرهم من شركاء النجاح.