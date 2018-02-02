انطلاق فعاليات المنتدى الأفريقى للعلوم والتكنولوجيا.. 10فبراير



المال – خاص

ينظم البنك الأفريقى للتنمية بالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية، فعاليات المنتدى الأفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان (الارتكاز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الخاص والتحول الاقتصادى والاجتماعى فى أفريقيا)، خلال الفترة من 10-12 فبراير، بمشاركة 35 من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة، وممثلين للقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية.

وأشار د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن المنتدى يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص الأفريقى من خلال تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك عن طريق تحفيز دول القارة للاستثمار بصورة أكبر فى التعليم العالى والبحث العلمى من أجل بناء اقتصاد معرفى وتجنب ضياع فرصة اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن المنتدى يتيح الفرصة للاطلاع على أحدث ماتم التوصل إليه في المجالات المعرفية والتكنولوجية، بالإضافة إلي أنجح التطبيقات علي المستويين الإقليمي والدولي، إلي جانب الترويج لريادة الأعمال في المجالات التي ترتكز علي البحث العلمي والتكنولوجيا والإبتكار، وكذلك إتاحة الفرصة للقادة السياسيين الأفارقة وصانعي القرار الحاليين والمستقبليين لرسم خريطة طريق مشتركة لإعلاء دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القارة الأفريقية.

وأضاف الوزير أن هذا المنتدى يتناول العديد من المحاور، منها: أهمية البحث العلمى وتشجيع الابتكار والارتقاء، وكذا دور القطاع الخاص فى خمسة مجالات هى: التغير المناخى، والتغذية، والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمستحضرات، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه المجالات لكونها تتيح فرص حقيقية للتحول الاقتصادى فى أفريقيا.

وأكد د. خالد عبد الغفار أن المنتدى يتلقى دعما من دولتى اليابان، وجمهورية كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الآخرين، مشيراً إلى أنه لا شك أن الثورة الصناعية الرابعة قد أصبحت واقعا ملموسا مما أسقط الحواجز بين ما هو رقمى وما هو فعلى، وأتاح الفرصة لدمج التكنولوجيا بالواقع العملى.

ومن الجدير بالذكر أن المنتدى الأول كان قد عقد في كينيا عام 2012، حيث قام بربط العلوم والتكنولوجيا والابتكار بإجراءات التنمية الدولية المستدامة، من خلال إبراز بعض التحديات التي تواجه الإقليم حيال الترتيبات الخاصة بقمة (ريو+20)، حيث تمت الإستفادة منه إبان وضع استراتيجية البنك الخاصة برأس المال البشري 2014-2018، كما ساهم من ناحية أخري في ربط وتحسين السياسات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإبتكار. وقد تم عقد الدورة الثانية للمنتدي في المغرب عام 2014، بمشاركة 19 وزيرا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار، والذي أثمر عن توسيع حجم الشراكة في هذا المجال إلي ما يزيد علي 21 منظمة دولية، وقد تم التركيز خلال هذه الدورة علي تقييم الوضع بهذا الشأن في أفريقيا، مع الترويج للابتكار، وعرض أفضل الخبرات العالمية في هذا المجال، وقد تولدت من خلال المنتدي العديد من المنتجات المعرفية، بالإضافة إلي إبراز أهمية الشراكة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقد وافق البنك منذ ذلك التاريخ علي العديد من المشروعات المتعلقة بمجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار مثل أنجولا (2015)، وجنوب أفريقيا (2016)، وتونس (2017)، بالإضافة إلي مشروعات إقليمية في التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا والتجمع الاقتصادي لشرق أفريقيا (2016).