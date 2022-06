انطلاق فعاليات المجلس الاستشاري لأكاديمية النقل البحري فى دورته الرابعة.. غدًا

تنطلق غداً الخميس اجتماعات المجلس الاستشاري للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في دورته الرابعة بعنوان : ” التدريب في ضوء الثورة الصناعية الخامسة” بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبو قير.



وينعقد المجلس بحضور الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، الأستاذ الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية ، الأستاذ الدكتور أشرف جلال نقيب أطباء الإسكندرية ، الأستاذ الدكتور محمد أنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وممثلى الشركات والهيئات والبنوك والأطباء ومديرى المستشفيات وممثلى الجامعات الدولية.

ويُعد مجلس الأكاديمية العربية الاستشارى هو حلقة الوصل بين المجتمع الصناعي متمثلا الشركات والهيئات، والكيانات التعليمية المختلفة سواء الهندسية، البحرية، الطبية والإدارية.



في الوقت نفسه سيتم خلال المجلس توقيع 10 اتفاقيات مع الشركات والجامعات الدولية.





وفى الجلسة الثانية تم إلقاء محاضرتين حول موضوع المجلس الاستشارى للصناعة “مستقبل التدريب في ضوء الثورة الصناعية الخامسة”-محاضرة بعنوان Predicting the 5th Industrial Revolution”” وتلقيها د .هناء عبد المجيد رئيس قطاعات الجودة والسلامة والصحة المهنية بمجموعة شركات فاركو -محاضرة بعنوان The Industrial Skilling For the Digital Age””ويلقيها م .كريم مجدي المدير التنفيذى سمارت فاكتورى.