انطلاق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بشرم الشيخ الأربعاء المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بمدينة السلام شرم الشيخ تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص ) الأربعاء القادم.

و ينعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة المالية .وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الفترة من ٢٨ و ٢٩ سبتمبر الجاري.

ويعتبر المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في مجابهة كافة التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في العالم العربي و كيفية التغلب عليها.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور ممثلي وفود العديد من الدول العربية منها ممثلون من البرلمان العربي ،والبحرين والسعودية والسودان وفلسطين ولبنان وتونس والأردن والإمارات..

بالإضافة إلي العديد من المنظمات الدولية

منها الجمعية الدولية لمنظمة الضمان الإجتماعي والبنك الدولي،ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، ولوكالة الأمريكية للتطور الدولي وصندوق النقد الدولي وغرفة التجارة الأمريكية .

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية سينعقد و لاول مرة في أفريقيا بجمهورية مصر العربية باعتبارها رائدة أنظمة التأمين الاجتماعي في المنطقة .