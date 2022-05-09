انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع «وطن رقمي» في يونيو المقبل

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي تحت شعار The Era of Digital Transformation.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمجهوداتها في ترسيخ مبادئ التحول الرقمي لدى مختلف القطاعات الرئيسية في الدولة مع تمكين الشركات المحلية من التعرف على جميع المتغيرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورصد متطلبات مختلف الصناعات والقطاعات لتلبية احتياجاتهم واللحاق بقاطرة التنمية الرقمية بما يتوافق مع اتجاهات الدولة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 19- 20 يونيو المقبل بتحدي فنادق القاهرة الكبري.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي مشاركة متميزة لعدد من وفود الدول الأفريقية للتعرف على الفرص التصديرية المتاحة للشركات المصرية للقارة السمراء ونقل الخبرات المصرية التنافسية للمساهمة في التنمية الرقمية.

كما سيستضيف المؤتمر دول عربية لعرض خبراتها وقصص نجاحها بهدف فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية المتخصصة من التعرف على الإتجاهات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول اعتماداً على حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعقيباً على هذا البيان ، قال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT: “إننا نراهن على النسخة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي الذي استطاع على مدار الدورات السابقة أن يساهم في ترسيخ حجر أساس التحول الرقمي في الدولة وتعزيز تنمية الطلب المحلي، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات المتخصصة للتعرف على متطلبات القطاعات المختلفة والربط مابين اتجاهات الحكومة وآليات تنفيذ الإدارة الذكية لقطاع االأعمال”، منوهاً بأن الدورة السابعة ستشهد استعراض الرؤية المستقبلية لمجلس إدارة الغرفة ودوره في دعم الصناعة المحلية، كما ستعمل الغرفة خلال الحدث على تأكيد مكانة مصر الرائدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركات الدولية لعدد من الدول العربية والإفريقية”.

وأضاف: “إن أبرز سمات الدورة السابعة من فعاليات المؤتمر السنوي وطن رقمي سترتكز على تسليط الضوء على الفرص التصديرية للقارة السمراء التي تعد من الأسواق الواعدة للشركات المصرية، لاسيما أن الشركات المصرية تمتلك العديد من الخبرات التنافسية التي تؤهلها من التوسع الإقليمي”.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي سيتضمن عددا من الفعاليات، أبرزها معرض الحلول التكنولوجية لعرض منتجات الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المؤتمر السنوي السادس لأمن المعلومات وحماية البيانات والمنتدى السنوي الخامس للشمول المالي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، والنسخة الثانية من اليوم الوطنى للابتكار ، وعدد من ورش العمل والجلسات النقاشية حول أحدث التكنولوجيات العالمية.