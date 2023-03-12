انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري «مارلوج 12»

انطلقت منذ قليل بمدينة الإسكندرية أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات “مارلوج 12” والذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان «أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة ودورها نحو تحقيق مستقبل مستدام مرن للموانئ والخدمات اللوجستية» وذلك خلال الفترة من (12-14) مارس2023 .
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانىء البحرية، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رىيس الدكتور تكاشي تاكاشي نجازاوا – المدير التنفيذي للإتحاد الدولي للجامعات البحرية .
يقام المؤتمر الدولي للنقل البحري تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل ولفيف من الكيانات والشخصيات البحرية الدولية.