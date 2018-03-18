انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات مارلوج 7

معتز محمودانطلقت فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات‎ "مارلوج 7"، اليوم الأحد، الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، ‏ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، وهيئة قناة السويس.

معتز محمود

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات‎ “مارلوج 7″، اليوم الأحد، الذى ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، ‏ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، وهيئة قناة السويس.



ويهدف مؤتمر “مارلوج 7” إلى إيجاد إستراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية، ‏وإدارة سلسلة الإمداد والتنمية البشرية فى الصناعة والاتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات فى الموانئ ‏واللوجيستيات، والعديد من الجوانب المتعلقة بمستقبل صناعة النقل البحرى.‏

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ومن المقرر أن يناقش المؤتمر هذا العام عدة محاور أبرزها الإبداع فى إستراتيجيات تطوير الموانئ، إدارة سلسلة الإمداد “إستراتيجيات إبداعية”‏، والإبداع فى البنية التحتية للموانئ.

‏ومن المقرر أن تشمل تلك المحاور تنمية الموارد البشرية البحرية، والاستدامة البيئية فى الموانئ البحرية، وتكنولوجيا المعلومات والإبداع فى الموانئ واللوجيستيات.

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ويصاحب المؤتمر المعرض الدولى السنوى للمعدات والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية، العاملة ‏فى مجال خدمات الموانئ والنقل البحرى ونظم المعلومات والحاسبات.

ويعتبر معرض المعدات والخدمات البحرية، ‏أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال النشاط البحرى فى مصر، وعلى مستوى الدول العربية، ما يتيح ‏الفرصة لعرض المستجدات فى تكنولوجيا حديثة مستخدمة فى مجال صناعة النقل البحرى والموانئ للشركات ‏والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة فى هذا المجال.‏