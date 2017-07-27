انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الرابع لجراحة المخ والأعصاب

بدور إبراهيمانطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الرابع لجراحة المخ والأعصاب، والذى يستضيفه المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وجامعتى عين شمس والأزهر، وبمشاركة عدد من الجمعيات والمراكز البحثية العربية والأوروبية، والذى يستمر حتى 28 يوليو الجارى، تحت رعاية الفريق

بدور إبراهيم

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى السنوى الرابع لجراحة المخ والأعصاب، والذى يستضيفه المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وجامعتى عين شمس والأزهر، وبمشاركة عدد من الجمعيات والمراكز البحثية العربية والأوروبية، والذى يستمر حتى 28 يوليو الجارى، تحت رعاية الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ويتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والبحثية وورش العمل فى التخصصات المختلفة لجراحة المخ والأعصاب، والتى تتركز حول جراحات قاعدة الجمجمة والجراحات الدقيقة للعمود الفقرى وأحدث طرق لجراحات المخ والأعصاب للأطفال وعلاج التشوهات والعيوب الخلقية، أيضاً الجراحات الوظيفية لعلاج الصرع والحركات اللاإرادية وعلاج حالات التمدد الشريانى باستخدام الأشعة التداخلية لفتح الأوردة والشرايين وعلاج حالات نزيف المخ باستخدام أحدث التقنيات الجراحية.

وشملت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن جهود القوات المسلحة في دعم الخدمات الطبية والعلاجية في كافة التخصصات والأقسام التخصصية لجراحات المخ والأعصاب، وإعداد وتدريب الكوادر الطبية واستخدام احدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة.

كما تحدث كل من اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور حسام الحسيني رئيس الجمعية العربية لجراحة المخ والأعصاب، والدكتور ناصر الغندور رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، عن التعاون المشترك مع ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتوفير بيئة خصبة للتدريب ونقل وتبادل الخبرات، والوقوف علي أحدث ما وصلت إليه الهيئات والجامعات والمراكز البحثية المحلية والعالمية.

وأشادت الدكتورة “جيوفافي” عضو جمعية المخ والأعصاب الفرنسية للاطفال بالرؤية الطموحة للارتقاء بمستوي جراحات المخ والأعصاب في مصر، وإعداد وتدريب الأطقم الطبية والتمريضية وشباب الأطباء في هذا المجال الطبي الدقيق.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، نقل اللواء أركان حرب صلاح الدين حلمي رئيس هيئة الإمداد والتموين تحية وتقدير الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للوفود العربية والأجنبية المشاركة في المؤتمر.

وأشار إلى دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة العلاجية داخل المستشفيات والمراكز البحثية للقوات المسلحة ومواكبة التطور العلمى والطبي المستمر في الأساليب والطرق العلاجية الحديثة، بالتعاون مع كبري المراكز التخصصية عالمياً، والتنسيق والتعاون مع اجهزة ومؤسسات الدولة بما ينعكس على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية والخدمية المقدمة للمواطن المصري.