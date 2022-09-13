انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمى لتصميم وتخطيط المطارات بمدينة الغردقة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي لتصميم وتخطيط المطارات الذى تنظمه المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني تحت رعاية وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة المصرية للمطارات بمدينة الغردقة فى الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالي.

وخلال كلمته فى افتتاح جلسات المؤتمر نقل الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى تحيات وترحيب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالوفود المشاركة وتأكيده على حرص واهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وشركاء الصناعة فى مجال النقل الجوى.

وأعرب عن تطلعه بأن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة والخروج بتوصيات شاملة ورؤى طموحة تحقق تعزيزمستويات الأمن والسلامة بالمطارات ورفع كفاءة العاملين بها فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بما يحقق مزيداً من التقدم والإرتقاء لمنظومة الطيران المدني.

وأضاف رئيس سلطة الطيران المدنى أنه سيتم مناقشة أحدث النظم والسياسات المتعلقة بتصميم وتخطيط المطارات، والأسس والآليات التي يتم علي أساسها وضع تخطيط مستقبلي لتطوير المطارات فضلًا عن تبادل الخبرات الإقليمية والدولية بما يخدم عناصر منظومة الطيران المدنى.

ومن جانبه قدم محمد أبو بكر مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو بالشرق الأوسط الشكر لمصر على استضافة المؤتمر مشيداً بالتنظيم الجيد ومعرباً عن تقديره لدور وزارة الطيران المدنى المصرى فى دعم المؤتمرات الاقليمية والدولية التى تسهم فى تطوير صناعة النقل الجوى.

تناولت جلسات المؤتمر عروضاً توضيحية من ممثلى سلطة الطيران الفيدرالى الأمريكى والاتحاد الدولي للنقل الجوى لمناقشة العوامل التى يجب ان تؤخذ فى الاعتبار عند التخطيط المستقبلي لتطوير المطارات، من حيث كثافة الحركة الجوية المتوقعة وعدد الركاب ومشروعات تنمية المناطق المحيطة بالمطارات.

كما شهدت مناقشات وعرض للرؤى المختلفة حول سبل التنسيق بين كافة القطاعات والجهات المعنية بتخطيط المطارات.