انطلاق فعاليات القمة العالمية للنقل الجوي في إسطنبول.. غدا الأحد

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات القمة العالمية للطيران والاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولى للنقل الجوى “إياتا” فى دورته الـ 79، بالعاصمة التركية إسطنبول، وذلك في أكبر تجمع لقادة صناعة الطيران حول العالم.

ويجذب هذا الحدث السنوى كبار قادة الصناعة إذ يشارك به نحو 300 شركة طيران عالمية أعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والشركات المصنعة للطائرات فضلاً عن ممثلو المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران.

وتستمر فعاليات الجمعية العامة للاتحاد والقمة العالمية للطيران على مدار 3 أيام، إذ من المقرر التباحث حول الفرص والتحديات الاقتصادية والتكنولوجية والتشغيلية التى تواجهها صناعة الطيران بعد التعافى من جائحة كورونا فى ضوء الأحداث المتلاحقة التى يشهدها العالم، كما سيتم مناقشة سبل تعزيز السلامة الجوية واستخدام الوقود الحيوي وذلك لدعم استراتيجية الاتحاد في الوصول إلى zero انبعاثات كربونية بهدف مستقبل أكثر استدامة.

يأتى ذلك بحضور ويلي والش رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلى شركات الطيران العالمية، والشركات المصنعة للطائرات وغيرهم من القادة وممثلى القطاع.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أعلن عن استمرار الطلب القوي على حركة السفر عالمياً في أبريل الماضى، والتى حققت 90.5% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وشهدت حركة السفر الدولية ارتفاعًا بنسبة 48% في أبريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2022، وذلك بدعم من شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتى وصلت الحركة بها إلى 83.6% من مستويات أبريل لعام 2019، فيما ارتفع الطلب على السفر المحلى خلال شهر أبريل بنسبة 42.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2022.