انطلاق فعاليات العودة للجذوربحضور رئاسي غدا

سلوى عثمان يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسين نيكولاس أنستاسياديس ، رئيس قبرص ، و الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس ، إطلاق فاعليات برنامج " العودة إلى الجذور " ــ أسبوع الجاليات ــ غدا الأثنين بمحافظة الاسكندرية ." العودة للجذور " هو برنامج أطلقته وزارة الدولة لشئون الهجرة وال

سلوى عثمان

يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيسين نيكولاس أنستاسياديس ، رئيس قبرص ، و الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس ، إطلاق فاعليات برنامج ” العودة إلى الجذور ” ــ أسبوع الجاليات ــ غدا الأثنين بمحافظة الاسكندرية .

” العودة للجذور ” هو برنامج أطلقته وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج ، لاستضافة مجموعة من الجيل الثانى والثالث من اليونانيين والقبارصة اليونانيين الذين عادوا من مصر إلى اليونان وقبرص، بداية من 30 إبريل وحتى 6 مايو المقبل ، لزيارة مواقع مختلفة فى الإسكندرية والقاهرة والعلمين ودير سانت كاترين وشرم الشيخ .

وتأتى فعاليات ” العودة إلى الجذور ” ضمن برنامج المغتربين الموقع بين مصر وقبرص واليونان، الذى يهدف إلى جمع القبارصة واليونانيين أو أحفادهم فى الإسكندرية لرحلة العودة إلى المكان الذى كانوا يعيشون فيه هم أو أسلافهم .

ومن المقرر أن يرافق أنستاسياديس فى هذه الجولة ، المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، ووزير الدولة للشؤون الرئاسية فاسيليس بالماس والمفوض الرئاسى فوتيس فوتيو ومسؤولين آخرين

وقامت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بعقد اجتماعات مكثفة مع فريق عمل الوزارة ؛ للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بأسبوع الجاليات

واستعرضت خلال الاجتماعات، كل الاستعدادات والتحضيرات المتعلقة بالجدول الزمني والمكاني للحدث، مع وضع اللمسات النهائية على جدول فعاليات أسبوع العودة للجذور، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية بالدولة المشاركة بتنظيم هذا الحدث.

وأكدت مكرم على أهمية الحدث وجوانبه المختلفة، في بادرة هي الأولى في العالم؛ حيث تحتفي مصر بالجاليات الأجنبية التي عاشت فيها، والتأكيد على أهمية خلق ربط حقيقي ومتواصل بين شعوب هذه الدول والشعب المصري، بالاعتماد على التاريخ الشعبي الممتد مع المصريين .

ومن الأماكن التاريخية والمعالم السياحية المقرر زيارتها من قبل الوفود خلال أسبوع الجاليات، منها المدارس والأندية اليونانية، والكنيسة القبرصية

كانت مكرم أطلقت مبادرة أسبوع الجاليات، انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي، بعقد أسبوع تحت شعار ” العودة للجذور ” ، وهي المبادرة الأولى من نوعها والتي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية من خلال إطلاق تلك الفعاليات .

وعلى صعيد أخر عرضت وزارة الهجرة ، فيلم ” العودة للجذور ” منذ أيام قليلة ــ خلال اجتماع عقدته مكرم ــ ويقدم الفيلم الذي نفذته وأنتجته شركة “تواصل فالكون” للعلاقات العامة عن عمق المشاعر والعلاقات التى تربط الجاليات القبرصبة واليونانية التى تعيش بمصر.

تدور أحداث الفيلم بين القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمنهور، ويروى بلسان أبطاله الحقيقيين تاريخ وذكريات الجاليتين اليونانية والقبرصية فى مصر، وأجمل لحظاتهم فى هذا البلد، وحالة الشجن التى تنتابهم عند سفرهم للخارج، ومدى الحنين الذى يغلبهم للعودة إليه مرة أخرى.

كما يظهر الفيلم مدى الحب والتقدير الذى تكنه الجاليتان للشعب المصرى، وروح التآخى والمحبة المتأصلة بين الشعوب الثلاثة التى تتضح جليًّا فى كلماتهم تجاه مصر الحاضنة والمرحبة بكل شعوب الأرض دون تمييز أو محاباة، فالجميع على أرض هذا البلد ينعمون بالأمن والأمان، وينغرس بداخلهم أسمى معانى الإنسانية وأنبلها .

