انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي «Alamien Air Show 2023» بالعلمين الجديدة (صور)

انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي (Alamien Air Show 2023) الذي ينفذ فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري ( النجوم الفضية ) وفريق الألعاب الجوية الإماراتى (الفرسان).

وذلك بحضور وزراء الطيران المدنى والتضامن الاجتماعى والسياحة والآثار والشباب والرياضة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بمرور الطائرات من طراز ” جازيل ” تحمل أعلام مصر والإمارات وشعار العرض الجوى ، أعقبها دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية.

كما استعرض فريق الألعاب الجوية الإماراتى ( الفرسان ) بطائراتهم من طراز ” أير ماكى” عرضهم الجوى بعدد من العروض والتشكيلات التى أبرزت مدى الاحترافية التى يتمتع بها الفريق الإماراتي، وتخللت الفعاليات بعض العروض الفنية للموسيقات العسكرية.

ونفذت طائرات الهليكوبتر طراز “أجوستا” عرضاً بمرافقة عدد من قوارب ولانشات القوات البحرية التى عكست مدى ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية.

تلى ذلك تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية ، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات ، كما تم تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض.

وفي ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصرى ( النجوم الفضية Silver Stars ) عروضهم بواسطة طائرات ( K8-E ) فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية والتى تفاعل معها الجمهور لما قدموه من عرض راقى وكفاءة منقطعة النظير.

ونالت العروض إبهار الحاضرين مما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية التى تثرى بها مصر .

حضر الفعاليات السفيرة الإماراتية بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.