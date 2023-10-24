انطلاق فعاليات الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب بمقر الأكاديمية العربية في أبي قير

انطلقت فاعليات الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب اليوم فى تمام الساعة 9 صباحًا بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبى قير الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم مناقشة عدة محاور خلال هذه الدورة وفى مقدمتها تقرير الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

كما تشتمل مناقشات الدورة اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية.

كما تناقش الدورة المقامة بمقر الأكاديمية العربية الرئيسي بأبى قير الإسكندرية توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات الحفلات.

وكذلك تركيب اجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التى تقوم بعمليات النقل الدولى بين الدول العربية.

كما سيتم مناقشة أيضا توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية.