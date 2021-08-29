انطلاق فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي الشهر المقبل

تجري الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات استعداداتها النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم أن هذه الدورة من المعرض تشهد تحضيرات على مستوى عالي من الدقة والإشراف المباشر تؤهلها لتكون نموذج راقياً ورائداً يليق باسم وبأهمية وتاريخ المعرض باعتباره أحد أقدم المعارض المقامة في مصر، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى إقبال العارضين الملحوظ على المشاركة بالمعرض.

ويعد معرض القاهرة الدولي الحدث الأكبر الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سنوياً ويضم أكبر تجمع للشركات المصرية بمختلف قطاعاتها ومنتجاتها.

جدير بالذكر أن معرض هذا العام سيضم منتجات الموكيت والسجاد والمفروشات والأثاث والديكور والصناعات الهندسية والكيماوية والأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية إلى جانب الأدوات الدراسية.