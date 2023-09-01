انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة

انطلقت فعاليات التدريب المصري – الأمريكي المشترك “النجم الساطع 2023 ” والذي تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بمصر، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر .

وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أح أسامة نجا رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب.

وأشار إلى أهمية التدريب المصري – الأمريكى المشترك ” النجم الساطع ” الذي يعد من أرقى التدريبات التى تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد فى مجال التدريب العسكرى بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

من جانبه أعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري – الأمريكي المشترك ” النجم الساطع 2023 “.

ولفت إلى أن التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة، متمنيا استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة.

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة فى التدريب ، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وقادة القوات المشاركة بالتدريب ، وعدد من الإعلاميين .

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب .