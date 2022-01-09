سيـــاســة

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك «تبوك – 5»

بالمملكة العربية السعودية
أحمد اللاهوني 3:33 م, الأحد, 9 يناير 22 3:33 م, الأحد, 9 يناير 22

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انطلقت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك «تبوك – 5» الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، ويستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم علاقات التعاون بمختلف المجالات العسكرية.

بدأت الفعاليات باصطفاف القوات المشاركة في التدريب من عناصر المشاة والمدرعات وقوات خاصة من الصاعقة والمظلات وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة ، أعقبه عزف السلام الوطنى لكلا البلدين إيذاناً بانطلاق فعاليات التدريب.

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وألقى قائد القوة المصرية المشاركة فى التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأشار إلى أهمية التدريب في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بما يسهم فى رفع معدلات الأداء القتالى ، مؤكداً على ثقته في جاهزية العناصر المشاركة بالتدريب على تخطيط وإدارة مهام مشتركة بإحترافية وكفاءه عالية.

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وأكد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية خلال كلمته، أن التدريب يثمن علاقات التعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين نظراً لما يتمتع به العناصر المشاركة من خبرات تعمل على تنفيذ كافة المهام بأعلى درجات الاحترافية ، وأن التدريب يعد بيئة خصبة للتواصل وتبادل المهارات بين كافة المستويات المنفذة للتدريب.

ويعد التدريب المشترك «تبوك – 5» واحداً من أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين من حيث حجم القوات المشاركة وتنوع الأنشطة التدريبية والذى يأتى تأكيداً على عمق علاقات التعاون العسكرى وتنامى الشراكة المثمرة بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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