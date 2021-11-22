سيـــاســة

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة -6» 

تستمر فعالياته حتى 2 ديسمبر
أحمد اللاهوني 4:52 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21 4:52 م, الأثنين, 22 نوفمبر 21

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انطلقت فعاليات التدريب المشترك ” العقبة -6 ” والذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية وتستمر فعالياته حتى الثانى من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين .

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين.

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كما تضمنت التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة.

ويعد تدريب العقبة واحداً من أهم التدريبات التى تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية ، والذى يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة فى التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.

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يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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