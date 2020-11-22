سيـــاســة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

بمشاركة 6 دول.. ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى
أحمد اللاهوني 5:39 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 5:39 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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انطلقت فعاليات التدريب المشترك (سيف العرب) بجمهورية مصر العربية، بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان الديمقراطية، وتستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

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التدريب المشترك (سيف العرب)

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب.

وتتضمن المراحل الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة، وذلك أثناء تنفيذ كافة المهام التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة فى التدريب لمستوى راقى وإحترافى فى إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية.

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انطلاق فعاليات التدريب المشترك (سيف العرب)

يأتى تدريب (سيف العرب) استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة نظرًا لاعتباره واحدا من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربى بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى، وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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