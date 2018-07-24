انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك «تحية النسر»

المال خاصانطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك "استجابة النسر 2018" الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وباكستان، وكوريا الجنوبية بص

المال خاص

انطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك “استجابة النسر 2018” الذى تجريه وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات، ويستمر لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر، وتشارك به كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وباكستان، وكوريا الجنوبية بصفة مراقب،

وبدأت فاعليات التدريب البحرى بعدد من المحاضرات النظرية الخاصة بالأنشطة التدريبة فى كيفية التعامل مع الألغام وطرق الأمان والتعرف على أجهزة ومعدات البحث والكشف عن الألغام، وتنفيذ أعمال البحث بمركبات التحكم عن بعد بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات مشتركة والتدريب على أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على موضوعات مهاجمة الشواطى والإبرار على الساحل، كما تم إجراء العديد من الأنشطة المشتركة بين عناصر القوات الخاصة من الدول المشاركة للاستفادة من الخبرات لجميع العناصر المشاركة.

يذكر أن تلك التدريبات تأتى فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحرى وتعظيم الإستفادة المشتركة للقوات المشاركة فى التدريب والذى يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى للدول المشاركة.